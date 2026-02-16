Por homicidio con saña: Vinculan a proceso a Gaby “N” tras arrastrar a motociclista en Iztapalapa

Durante la mañana de este lunes, Gabriela “N” compareció a una nueva audiencia que estuvo marcada por el silencio de la imputada, donde un juez de control determinó vincularla a proceso por el delito de homicidio calificado con saña en agravio de Roberto Hernández, el motociclista que perdió la vida el pasado 3 de enero de 2026 tras ser embestido y arrastrado por varios kilómetros en la alcaldía Iztapalapa.

El juzgador consideró que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía de la CDMX son suficientes para iniciar un proceso penal formal. Debido a la gravedad del delito y al riesgo de fuga, recordando que fue capturada en el estado de Oaxaca, la mujer permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

"Saña": El agravante que hunde a Gaby "N"

Durante la audiencia, el Ministerio Público puso especial énfasis en la crueldad con la que se cometió el crimen.

Las investigaciones acreditaron que, tras el impacto inicial en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, Gabriela “N” no detuvo su marcha. Por el contrario, la víctima fue arrastrada a lo largo de 2 kilómetros por las calles de la Ciudad de México, una acción que derivó en la reclasificación del delito a homicidio calificado.

El calificativo de "saña" se sustenta en el dolor innecesario y la brutalidad ejercida contra el hombre de 52 años, quien circulaba en su motocicleta al momento del ataque. A pesar de la contundencia de las acusaciones, la defensa de la imputada no presentó pruebas a su favor y ella se mantuvo tranquila, evitando emitir cualquier declaración ante el juez.

Dos meses para cerrar la investigación

El caso de Roberto Hernández ha generado una profunda indignación debido a las maniobras de la conductora para evadir la justicia. Según las indagatorias, tras el homicidio, Gabriela “N” ocultó el vehículo azul en Nezahualcóyotl, le retiró las placas e intentó simular un robo para encubrir su responsabilidad.

Tras el auto de vinculación, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este tiempo, la Fiscalía y la defensa podrán reunir más elementos antes de iniciar la etapa intermedia del juicio. Por ahora, Gabriela “N” dormirá tras las rejas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde esperará su sentencia definitiva por un crimen que destrozó a una familia en el oriente de la ciudad.

