Seguirá en prisión; procesan a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betito” , identificado como sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén , exlíder del Cártel del Golfo, por su probable participación en delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército y contra la salud.

En el mismo proceso también fueron vinculados dos de sus presuntos cómplices: Raúl “N” y Kevin “N”, a quienes se les imputan los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, informó la FGR.

El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa para los tres imputados, quienes permanecerán recluidos en el CERESO de Apodaca 1 Norte, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Prisión preventiva para "El Betito" y plazo de investigación

De acuerdo con la FGR , la vinculación a proceso fue concedida luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial.

Por la naturaleza de los delitos imputados, el juez determinó prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar obligatoria que se aplica en casos considerados graves por la ley.

Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para que la Fiscalía fortalezca la investigación antes de que el caso avance a la siguiente etapa procesal.

¿Quiénes son “El Betito” y los otros imputados?

Mario Alberto Cárdenas Medina también conocido como “El Betito” o “Beto”, es identificado por autoridades federales como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén , exlíder del Cártel del Golfo.

En cuanto a Raúl “N”, la FGR lo identifica como compadre de “El Betito”, mientras que Kevin “N” es señalado como presunto integrante de la organización delictiva a la que pertenecería Mario Alberto.

Las identidades completas de los imputados se mantienen reservadas conforme al debido proceso.

Detención de "El Betito" en Monterrey por fuerzas federales

Los tres imputados fueron detenidos en Monterrey, Nuevo León el 21 de diciembre de 2025 como resultado de un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México , informó la FGR.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , la Guardia Nacional , la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina , en coordinación con autoridades estatales.