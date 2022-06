Vinculan a proceso a Marlon N por feminicidio de Monse Bendimes

Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que de un juez de control de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial XVII con sede en la ciudad de Veracruz, vinculación a proceso en contra de Marlon N, por el presunto delito de feminicidio cometido en agravio de Monse Bendimes, hechos suscitados el pasado 17 de abril del 2021.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | Vinculan a proceso a Marlon "N" por el presunto feminicidio de Monse Bendimes, ocurrido el 17 de abril de 2021. Dan prisión preventiva por dos años pic.twitter.com/lHEheGnQbX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2022

El juez también confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos años.

Enfrentó Marlon N segunda audiencia

Esposado de pies y manos fue presentando ante el juez de control para la audiencia de vinculación a proceso Marlon N por el presunto feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán.

El abogado de la familia de la víctima, aseguró que hasta el momento Marlon N no ha presentado argumentos de que haya sido un accidente como lo había afirmado a través de un video.

“Hay suficientes datos de prueba para acreditar no tan solo el hecho criminal, sino su participación en forma directa voluntaria y dolosa en el mismo y como consecuencia de hecho va a ser vinculado. Hasta este momento no es una forma de tratar de desvirtuar su participación en forma directa en forma dolosa”, aseguró Ramar Mendoza, abodago de la familia de Monse Bendimes.

El represesentante legal de la familia de la víctima, señala que aún cuando marlon se puso a disposición de la justicia, no hay atenuantes en el proceso legal 387/2021: “En derecho él no se entrega, quien lo reclama es un juez y él no se entregó ante un juez, el juez es quién libra la orden de aprehensión y sería en todo caso ante quien debería entregarse o presentado, situación que no sucedió así; sin embargo, no lo fue así, al margen de ello él tomó una actitud totalmente evasiva desde el momento en que surgieron los hechos”.

Con respecto al futuro de los padres de Marlon, quienes se encuentran vinculados a proceso, el representante legal de la familia de montse, precisó que no tienen posibilidad de salir bajo fianza.

“Es un proceso que también se está llevando contra ellos va a continuar, donde perdieron el amparo porque hay elementos suficientes para acreditar su ayuda directa en este hecho, es un delito oficioso grave, es grave por lo tanto no tiene derecho a otra medida cautelar distinta a la prisión”, explicó el abogado.