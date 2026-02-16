Vinculan a 30 presuntos integrantes del Cártel de ‘Los Salazar’ tras cateos en Querétaro

Treinta personas fueron vinculadas a proceso por su probable relación con delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, luego de una serie de cateos simultáneos realizados en el estado de Querétaro: Autoridades federales confirmaron que entre los detenidos hay presuntos integrantes del Cártel de 'Los Salazar'.

La Fiscalía General de la República informó que un juez determinó vincular a proceso a los imputados tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Las investigaciones apuntan a que los integrantes del 'Cártel de Los Salazar' estarían vinculados con la distribución de droga y el resguardo de armamento.

Incautan drogas y armas tras detención de integrantes del Cártel de 'Los Salazar'

Las detenciones se derivaron de 12 cateos ejecutados de manera simultánea en distintos puntos de Querétaro. En el despliegue participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con Defensa, Marina, Guardia Nacional, SSPC y autoridades estatales.

Durante estas diligencias fueron aseguradas armas cortas y largas, más de 200 cartuchos, cargadores , además de metanfetamina, cocaína y marihuana. También se decomisaron vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de investigaciones contra integrantes del Cártel de ‘Los Salazar’ que operaban en la entidad.

¿Por qué delitos Vinculan a los detenidos?

Un grupo de los detenidos fue vinculado únicamente por delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de venta. Otro bloque enfrenta además cargos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa. Los hombres fueron trasladados al CEFERESO 17 en Michoacán, mientras que las mujeres quedaron internas en el Centro Penitenciario de Charo.

Las autoridades federales reiteraron que las personas vinculadas se presumen inocentes hasta que exista sentencia firme. Entretanto, continúan las indagatorias para determinar el nivel de participación de los integrantes del Cártel de 'Los Salazar' en las actividades investigadas.