Se le sale la llanta en autopista México-Querétaro y deja un muerto

Se registró un fuerte accidente en el kilómetro 109 de la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Jilotepec, Estado de México, dejó como saldo una persona muerta y dos más lesionadas, además de severas afectaciones a la circulación con dirección a Querétaro .

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta sufrió una falla mecánica, luego de que se le desprendiera una llanta mientras circulaba por la vía, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara de lleno contra la valla de contención.

Falla mecánica habría provocado el accidente en la autopista México-Querétaro

Tras el primer impacto, un vehículo particular y un taxi que circulaban por el mismo tramo no lograron frenar a tiempo y terminaron chocando contra la camioneta, generándose así un choque múltiple que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron de inmediato al lugar para brindar atención médica a los involucrados. El conductor del auto particular fue atendido en el sitio; sin embargo, minutos después se confirmó que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Dos personas resultaron con lesiones menores tras choque en la México-Querétaro

Además de la víctima mortal, dos personas más resultaron con lesiones menores, por lo que fueron valoradas por los paramédicos en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cuerpo y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer la mecánica exacta del accidente.

Tráfico intenso rumbo a Querétaro

El choque provocó importante carga vehicular en los carriles con dirección a Querétaro , ya que la circulación se vio parcialmente reducida durante varias horas. Grúas de alto tonelaje trabajaron en el retiro de las unidades siniestradas y en la limpieza de la carpeta asfáltica para evitar nuevos percances.

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y realizar revisiones mecánicas periódicas a sus vehículos, ya que una falla como el desprendimiento de una llanta puede derivar en accidentes de consecuencias fatales.