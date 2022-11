Juez vinculó a proceso a los profesores de natación de Abner

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a la instructora de natación Ana y al guardavidas Alfonso por la muerte del menor Abner en la alberca del Colegio Williams sucedida el 7 de noviembre.

Tras una audiencia de cuatro horas en los juzgados locales de la colonia Doctores el juzgador confirmó que tanto la instructora como el guardavidas deberán permanecer en prisión preventiva justificada acusados de homicidio culposo del menor Abner y no por dolo eventual como se planteó inicialmente.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo; sin embargo se justificó la necesidad de cautela, siguen en prisión porque ellos incurrieron en una reacción posterior al hecho de esconderse, de no cumplir con la presentación y ello no garantiza por supuesto que el proceso se pueda llevar a cabo”, señaló la abogada de los padres de Abner.

Al mismo tiempo, tras analizar los diversos datos de prueba presentados por los fiscales que llevan el caso, otorgó a la Fiscalía General de Justicia de la capital del país un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria en torno a la muerte del menor Abner.

Desde antes de las 11 de la mañana, al exterior de la sede judicial compañeros y familiares de ambos trabajadores de ese colegio se manifiestaron exigiendo su libertad con mantas, cartelones y consignas.

Los imputados fueron detenidos el 13 de noviembre

Fue el pasado 13 de noviembre cuando ambos imputados fueron detenidos en calles de la Ciudad de México y llevados a un sitio de reclusión, ella al Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y él al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.





De acuerdo con la Fiscalía, gracias a las grabaciones de las cámaras, pudieron establecer minuto a minuto lo sucedido aquel lunes 7 de noviembre en la alberca del Colegio Williams.

Autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México señalaron que los datos recopilados les permitieron establecer la posible implicación de los ahora procesados por el delito de homicidio culposo en agravio de Abner.