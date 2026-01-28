Terror en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Hallan a hombre con huellas de violencia y emplayado en su casa tras robo

La Zona Metropolitana de Guadalajara vivió una jornada marcada por la brutalidad criminal y diversos incidentes de emergencia que movilizaron a las corporaciones de seguridad en distintos municipios.

Desde agresiones directas con métodos de tortura hasta percances viales de gran magnitud, los eventos reportados reflejan un complejo panorama de inseguridad y accidentes que afectaron la tranquilidad de los ciudadanos en Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco.

El hallazgo del hombre emplayado en Tlaquepaque

En un hecho de extrema violencia ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, una familia descubrió a uno de sus parientes en condiciones críticas dentro de su propio hogar. Los allegados de la víctima acudieron al domicilio situado en la intersección de las calles Joel y Zaragoza, en la colonia El Tapatío, tras haber perdido contacto con él por un tiempo considerable.

Al entrar a la vivienda, localizaron al hombre con visibles huellas de tortura, presentando diversas contusiones en el cuerpo y totalmente inmovilizado con capas de plástico transparente.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre sufrió un asalto en un domicilio de la Col. El Tapatío en el municipio de Tlaquepaque. Autoridades investigan este hecho.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/TYmROGZmfC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 28, 2026

Elementos de la comisaría local y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Verde acudieron al sitio para brindar auxilio al afectado, quien aparentemente permaneció tirado en el suelo bajo esa condición durante varias horas.

El reporte indica que un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad para sustraer diversos artículos de valor, logrando escapar con dos vehículos de modelo reciente pertenecientes a la víctima. El estado de salud del hombre fue reportado como regular y el caso ya se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Jalisco para las investigaciones pertinentes.

Agresión física en departamentos de la colonia Country Club

Una movilización de los cuerpos de seguridad de Guadalajara tuvo lugar en una torre de departamentos ubicada en la avenida Circunvalación, al cruce con la calle Mar Mápara.

El despliegue se originó tras una llamada al número de emergencias 911 realizada por una mujer que solicitaba ayuda urgente, reportando inicialmente estar herida por un arma blanca . Los oficiales ingresaron a la vivienda situada en el tercer nivel del edificio, donde encontraron a la peticionaria.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer pidió ayuda por una supuesta agresión a golpes, autoridades arribaron a una torre de departamentos de la Col. Country Club en Guadalajara para investigar el hecho.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/Ox4uY4YJPG — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 28, 2026

Tras ser valorada por el personal de paramédicos, se determinó que la mujer no presentaba heridas causadas por objetos punzocortantes, sino que había sido golpeada físicamente.

Las autoridades mantuvieron reserva sobre la identidad del responsable o la dinámica exacta de los hechos. No obstante, se requirió el apoyo de la unidad especializada en atención a la violencia contra las mujeres para dar seguimiento al caso y se dio aviso formal a las autoridades ministeriales.

Colisión múltiple y destrucción de patrulla en Tlajomulco

Un operativo de vialidad en la carretera a Morelia derivó en un accidente de alta intensidad a la altura del paso elevado que conecta con la avenida Prolongación Mariano Otero.

Los agentes viales se encontraban abanderando un siniestro previo de daños menores cuando la situación se salió de control. Una unidad de transporte de personal que trasladaba a diez pasajeros no logró detectar la presencia del vehículo oficial al bajar del puente, impactándolo de forma violenta por la parte trasera.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un aparatoso choque sobre la carretera a Colima. Autoridades arribaron al lugar para deslindar responsabilidades.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/1whD8MWifp — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 28, 2026

El fuerte choque proyectó a la patrulla contra otro de los automóviles que ya estaban involucrados en el percance inicial, resultando en la pérdida total tanto de la unidad policial como de la camioneta de transporte.

El incidente provocó el cierre total de la circulación en el paso elevado hacia Tlajomulco de Zúñiga. A pesar de la magnitud del impacto, los pasajeros involucrados solo resultaron con golpes leves y se negaron a ser trasladados a un centro hospitalario.

Ataque canino en el Parque de los Dos Templos

Un incidente violento se registró en la zona centro de Guadalajara, específicamente en las calles Colón y Prisciliano Sánchez, donde un ciudadano de aproximadamente 35 años caminaba con sus dos mascotas.

La tranquilidad de la zona se vio interrumpida cuando un perro de tamaño mediano atacó a uno de los animales del hombre, sujetándolo firmemente del cuello. Al intentar intervenir para salvar a su mascota, el propietario fue mordido en una de sus manos por el animal agresor.

🔴#IMPORTANTE | Un perro agredió a una persona en calles de la Col. Centro de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/t75EEblxBM — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 28, 2026

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender la herida del hombre. Por su parte, el dueño del perro que inició el ataque huyó del sitio junto con su mascota para evadir cualquier responsabilidad por los daños y lesiones ocasionados.

Ante la fuga del responsable, la víctima optó por retirarse a su hogar con la intención de iniciar posteriormente el tratamiento de vacunación antirrábica correspondiente.

