Delincuentes se sienten intocables en México: ataques armados, cobros de piso y violencia en varios estados

En México, la violencia ya no sorprende, se repite; los delincuentes operan con una facilidad que inquieta y deja escenas que se acumulan semana tras semana. Ataques armados, cobros de piso y asesinatos en distintos puntos del país reflejan un problema que no distingue regiones; los hechos recientes vuelven a mostrar cómo la inseguridad avanza mientras las respuestas llegan tarde o no alcanzan frente a la magnitud del problema.

Morelos bajo fuego por violencia de delincuentes

Sicarios en motocicleta llegaron a un bar recién inaugurado, abrieron fuego y dejaron ocho personas muertas; el ataque ocurrió en Ciudad Ayala, Morelos, dentro del establecimiento “El Rincón de la Banda”.

De acuerdo con reportes, el lugar había abierto horas antes y no contaba con permisos de funcionamiento; tras la agresión, autoridades señalaron que el negocio operaba sin autorización, mientras versiones preliminares apuntan a un posible cobro de piso como móvil.

Ataque armado dentro del establecimiento

Los agresores ingresaron al bar y dispararon contra quienes se encontraban en el interior; siete hombres y una mujer murieron en el sitio. El ataque fue directo y ocurrió en pocos minutos; tras los disparos, los responsables huyeron del lugar.

Señalamientos tras el hecho

Autoridades estatales indicaron que el establecimiento no debía estar operando, especialmente en horario nocturno; el caso fue canalizado a las instancias correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

La impunidad se refleja en la masacre de Ciudad Ayala, #Morelos: sicarios irrumpieron en un bar recién inaugurado y sin permisos, y le arrebataron la vida a ocho personas tras negarse a pagar derecho de piso.



El fin de semana dejó 153 homicidios en México. Autoridades reducen el… pic.twitter.com/mE7DKpwraG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Fin de semana violento en varias entidades de México

El ataque en Morelos se suma a otros hechos registrados durante el fin de semana en el país; en ese periodo se reportaron 153 homicidios. Morelos se ubicó entre las entidades con mayor número de casos, junto con Guanajuato y Guerrero.

Otros hechos registrados en el país

En Michoacán, autoridades confirmaron que restos localizados en el municipio de Salvador Escalante correspondían a un hombre que había denunciado tala ilegal.

Días antes, otro caso similar fue reportado en la misma entidad, relacionado con actividades vinculadas a este tipo de denuncias.

En Puebla, un operativo federal derivó en la detención de un presunto líder delictivo identificado como “El Bukanas”, señalado por actividades como robo de combustible y extorsión.

Investigación en curso

El caso de Morelos continúa bajo investigación; autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. Hasta ahora, no se ha informado sobre avances en la localización de los agresores.