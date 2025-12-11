¿Se escapará? Este país en Europa dice que el dictador Nicolás Maduro es bienvenido

Bielorrusia podría ser uno de los países que recibiría a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, ya que al parecer prepara su escape del país sudamericano tras las presiones de la comunidad internacional y de las fuerzas armadas en Estados Unidos.

Cabe recordar que el sucesor de Hugo Chávez había hablado con Donald Trump el 21 de noviembre de 2025, a quien le puso condiciones para dejar el poder, entre ellas, amnistía para él y su familia, para poder escapar a otro país.

El posible escape: Maduro negocia irse a Bielorrusia tras ultimátum de Trump

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, sostuvo una reunión este jueves 11 de diciembre de 2025 con Jesús Rafael Salazar Velázquez, embajador de Venezuela en Moscú. Este encuentro es el segundo en un plazo de 17 días.

Lukashenko dijo al enviado venezolano el 25 de noviembre de 2025 que Nicolás Maduro siempre sería bienvenido en su nación y que era hora de que lo visitara, según la agencia estatal de noticias Belta. Además, la agencia señala que el embajador venezolano había acordado en su primera reunión que coordinarán “ciertos temas” con Maduro.

“Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted se tomaría el tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraríamos al presidente de Venezuela”, aseveró Lukashenko.

Aliados totalitarios: Putin y Lukashenko reafirman apoyo al régimen de Maduro

Vladimir Putin , presidente de Rusia, sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro este jueves 11 de diciembre de 2025. El Kremlin aseguró que apoya las políticas del régimen de Maduro “dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

Estas declaraciones ocurren el mismo día que María Corina Machado , líder de la oposición venezolana, denunció que su país es objeto de invasiones de espías de Rusia, Irán y Cuba y que el crimen organizado y hasta grupos terroristas como Hamás y Hezbolá operan en la región.

“El régimen de Maduro se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos. Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación”, aseveró Machado Parisca.

