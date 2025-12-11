“Volveré a Venezuela": María Corina Machado revela qué hará con el Nobel de la Paz

María Corina Machado, la principal líder de la oposición en Venezuela, aseguró que volverá a su país con el Premio Nobel de la Paz 2025 que recibió su hija a su nombre, con lo que da esperanza para que otros de sus compatriotas puedan volver a su patria.

En una conferencia de prensa realizada hoy 11 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega, tras llegar al país europeo a recoger el galardón, resaltó que ello era su deber para levarlo con los venezolanos.

“Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto, estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también, ustedes también”, mencionó.

Dictadura de Venezuela se apoya en regímenes totalitarios como el de Cuba: María Corina Machado

La lideresa de la oposición fue cuestionada sobre si apoyaría una intervención de Estados Unidos, pero resaltó que “la verdadera ocupación” del territorio venezolano ya es realizada por regímenes totalitarios como los de Rusia, Irán, Cuba , de grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, así como por cárteles de la droga o de la guerrilla de Colombia.

“Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo sí ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen. Y eso viene por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos”, mencionó Machado Parisca.

Dictadura devastó instituciones: María Corina Machado

María Corina Machado recordó que la dictadura de Venezuela devastó las instituciones que le daban certeza a las inversiones.

“La institucionalidad venezolana ha quedado absolutamente devastada. (...) Es decir, no se puede tener una economía vibrante que genere empleos si no se respeta el Estado de derecho. Y nadie va a invertir en un país sin seguridad para la gente, para los trabajadores”, señaló.

Añadió que, cuando haya la transición a la democracia, deberán crear incentivos a la inversión internacional, así como profundas reformas y reconstruir el marco institucional para el nuevo gobierno.