Graban pelea entre alumno y un padre de familia afuera de una Prepa 12 en Jalisco

Un video que muestra una violenta pelea callejera entre un alumno y un padre de familia afuera de la Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en Jalisco se volvió viral en redes sociales y generó preocupación entre padres de familia y estudiantes.

Las imágenes, grabadas por testigos, muestran a un presunto estudiante y a un adulto enfrentándose a golpes en plena vía pública, justo frente al plantel educativo ubicado en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con la publicación que comenzó a circular en redes sociales, el incidente habría ocurrido el martes 3 de marzo de 2026. Aunque todavía no se confirma oficialmente la identidad de los involucrados, algunos usuarios aseguran que el adulto sería el padre de otro joven, el cual fue presuntamente golpeado por el mismo estudiante.

Video de pelea afuera de la Prepa 12 de la UdeG se vuelve viral

En el video, que rápidamente se compartió en distintas plataformas, se observa cómo el joven y el hombre adulto se enfrentan a golpes en plena calle, mientras algunas personas intentan separarlos.

Las imágenes generaron una ola de comentarios entre estudiantes, padres de familia y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el nivel de violencia que puede ocurrir incluso en los alrededores de las escuelas.

Vecinos y padres que llevan a sus hijos a la preparatoria aseguraron que el caso les causó preocupación, especialmente porque el enfrentamiento ocurrió a plena luz del día y en un lugar donde diariamente circulan estudiantes.

En Guadalajara, un adulto protagonizó una p3le4 con un estudiante que aparentemente sería su hijo. 😨💥👊🏻 La información con Gustavo Cárdenas, (@GusCardenasCP) pic.twitter.com/U5lI0LiNrk — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 5, 2026

Padres de familia expresan preocupación por la violencia cerca de la Prepa 12

Tras difundirse el video, padres de familia hablaron sobre el tema y señalaron que situaciones como esta generan temor. Rubén Zúñiga, padre de familia, explicó que la pelea ocurrió justo afuera del plantel. “Supuestamente se pelearon aquí afuera. Sí estamos preocupados, porque con la violencia que estamos viviendo no debería pasar esto”, comentó.

Otra madre de familia, identificada como Sugey, dijo que el hecho le llamó la atención porque se trata de un adulto enfrentándose a un joven. “Se me hace muy mal que un adulto se pelee en la calle con un joven. Decían que era papá e hijo, eso me preocupa. Yo dejo a mi hijo aquí en la mañana y en la tarde ya no puedo pasar por él”, señaló.

UdeG no investigará la pelea ocurrida afuera del plantel

Tras la difusión del video, se cuestionó a las autoridades universitarias sobre lo ocurrido. El Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara informó que no abrirán una investigación, debido a que la agresión ocurrió fuera del plantel y en la vía pública, por lo que no corresponde directamente a la institución.

Policía resguarda entrada de estudiantes tras la pelea

La mañana de este jueves se observó una patrulla de la Policía Municipal de Guadalajara resguardando el ingreso de estudiantes del turno matutino en la Preparatoria 12.

La presencia policial se dio mientras el video de la pelea continúa circulando en redes sociales y sigue generando debate sobre la seguridad en los alrededores de los centros educativos.

