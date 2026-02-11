¡Tragedia en casa! Niña de 6 años muere tras golpiza de su padre; intentaba defender a sus hermanos

Una niña de seis años perdió la vida luego de un grave caso de violencia familiar ocurrido el pasado fin de semana en Tamaulipas , un hecho que ha generado indignación y ha vuelto a encender la alerta sobre la violencia contra menores dentro del hogar.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable es su propio padre, un hombre de 25 años de edad, quien fue detenido tras agredir brutalmente a sus tres hijos dentro de su domicilio.

La menor de seis años intentó proteger a sus hermanos durante la agresión

Según información confirmada por las autoridades, la agresión ocurrió cuando el padre atacó físicamente a sus hijos: una niña de seis años, un niño de cuatro y un bebé de apenas unos meses de nacido. La menor, en un acto que ha conmovido a la comunidad, intentó defender a sus hermanos, colocándose entre ellos y el agresor, lo que provocó que recibiera los golpes más severos.

A consecuencia de las lesiones, la niña perdió la vida, mientras que sus dos hermanos sobrevivieron y fueron trasladados para recibir atención médica y psicológica especializada. El caso fue turnado de inmediato a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y violencia familiar.

Feminicida fue detenido tras agresión familiar en Tamaulipas

El padre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Menor informó que asumirá la representación legal de la menor fallecida y de los dos niños sobrevivientes, con el objetivo de garantizar justicia y salvaguardar sus derechos.

Los menores quedaron bajo resguardo en una casa hogar, donde reciben atención integral, principalmente apoyo psicológico para enfrentar el trauma vivido. Las autoridades señalaron que la madre de los niños se encuentra colaborando con la investigación y proporcionando la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Traslado y sepultura de la menor en Matamoros

El cuerpo de la niña fue trasladado a Matamoros, donde será sepultado. Una agencia funeraria brindó apoyo gratuito a la familia para los servicios funerarios, en un gesto solidario ante la tragedia.

Este caso ha reavivado el debate sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y atención de la violencia familiar, especialmente cuando las víctimas son niñas y niños.