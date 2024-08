¿Qué es y para qué sirve el “violentómetro”?

En ocasiones la violencia se disfraza con piel de oveja, para descubrirla y exponerla tal y como es, las autoridades han desarrollado un mecanismo que permite identificar toda forma de agresión.

Las bromas hirientes, chantajes, mentiras o que te apliquen la ley del hielo no solo son malos momentos. Los celos no son demostraciones de amor, son los primeros niveles de una violencia que puede escalar hasta llegar al homicidio.

Después llegan las culpas, descalificaciones, que te ridiculicen y ofendan, las humillaciones en público y las amenazas.

Si en la relación de pareja o con gente del entorno cercano se enfrentan estas conductas, no hay duda, se es víctima de violencia. Pero quien la vive a veces no es consciente o no quiere aceptarlo, pero es posible medirla.

¿Qué es el “violentómetro”?

El “violentómetro” es una herramienta que clasifica las diversas manifestaciones de violencia y que son graduales. Son 30 conductas bien identificadas: el control, el prohibir amistades, apariencia, actividades, revisar el celular y hasta tener injerencia en los gastos siguen en esta escala.

Vienen después el romper objetos personales, las caricias agresivas o el golpear jugando. Hasta aquí estamos en el nivel 16 de violencia. Seguirán cachetadas, patadas, el encerrar a la víctima. El semáforo aquí es rojo.

Y los casos son frecuentes. Solo entre enero y junio de este año más de 168 mil mujeres han llamado al 911 en busca de auxilio por ser víctimas de algún tipo de violencia.

“La violencia en el noviazgo también está en unos puntos terribles, o sea todavía no están en la relación formal que los hijos están viviendo el espectro de violencia con toda la intensidad o más de la que van a vivir más adelante si se quedan con esa persona”, explicó Nelly Montealegre, experta en delitos de género.

El último paso, el asesinato

Cuando se llega a estos niveles el violentómetro alerta que “no te dejes destruir”, porque al pasar de este límite llegan las amenazas con objetos o armas, las amenazas de muerte, el forzar una relación sexual, la violación.

Al alcanzar este nivel urge una ayuda profesional, romper la cadena de violencia que afecta no solo a mujeres sino también a los hombres, porque está el riesgo inminente de perder la vida. El último paso es el asesinato.