YosStop: Los otros escándalos de la youtuber detenida

La youtuber YosStop además del caso de pornografía infantil por el que fue detenida este martes, ha estado involucrada en otros escándalos, uno de los más conocidos fue el de un yate, anécdota por la que fue llamada “Lady Sabritones”.

Los hechos ocurrieron en el año 2019 cuando YosStop compartió un video en sus redes sociales para quejarse del mal servicio que le brindaron en un yate que rentó para celebrar su cumpleaños.

YosStop aseguró que “el neandertal del capitán” le dio a ella y a sus amigos un mal trato.

“Hoy tuvimos una muy mala experiencia con un yate de nombre Valentina, el neandertal del capitán nos dio un trato pésimo desde el inicio y al final terminó jaloneando y empujando a nosotras, las mujeres, y soltando golpes a mis amigos”, denunció la youtuber.

Otro de sus escándalos ocurrió cuando YosStop fue acusada por el trabajador de una cafetería de querer bebidas gratis por ser influencer.

Me dijo, ¿no lo invita la tienda? ¿No sabes quién soy? Muy molesta sacó su cartera y me pagó y me dijo quédate con el cambio tú lo necesitas más que yo, dijo el empleado de la cafetería.

La típica pendeja que cree que por ser "influencer" siempre tiene la razón. Se la pasan provocando al capitán todo el tiempo, ah pero ellos exigen respeto y lo tachan de naco. Ah, hola @YosStoP. pic.twitter.com/RLgSJLLQBg — Lord Betanzos (@bettanzoss) July 29, 2019

YosStop acusa a YouTube de censura

Recientemente, YosStop también acusó a la plataforma de YouTube de querer censurarla por el video que subió de los influencers que participaron en una campaña política.

“YouTube es de las empresas más terribles y perturbadoras que hay, ya que están prohibiendo la libertad de expresión”, se quejó la youtuber, aseguró que la plataforma le envió un correo en el que decía que no podía subir ese tipo de contenido.

Por su probable participación del delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad, compañeros de @PDI_FGJCDMX aprehendieron a Yoselinne "N" en la colonia Narvarte Poniente, @BJAlcaldia. https://t.co/gwyxLtGeNx pic.twitter.com/U4ysTCFO2D — Francisco Almazán Barocio (@AlmazanBarocio) June 30, 2021

“Es importante mencionar que desde hace varias semanas yo ya no gano nada de YouTube, no puedo monetizar mis videos porque me tiene castigada y justo días después que me desmonetizaron, cambiaron sus políticas en donde dice que habrá más videos en YouTube”, agregó YosStop.

Te puede interesar: Detienen a youtuber Yosstop, acusada de pornografía infantil en CDMX

YosStop es denunciada ante la Fiscalía CDMX

La youtuber YosStop fue detenida este martes por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusada por el delito de pornografía infantil contra una joven menor de edad, el cual sería hasta ahora el mayor de sus escándalos.

YosStop fue denunciada en marzo de este año por una menor de edad ante la Fiscalía capitalina por el presunto delito de pornografía infantil y violación equiparada en contra de Ainara “N”. También fueron denunciadas las personas identificadas como Axel “N”, Nicolás “N”, Carlos “N”, Patricio “N” y Julián “N”.

¿Cómo ocurrieron presuntamente los hechos que se le imputan a YosStop?

De acuerdo con la denuncia, el 18 de mayo de 2018, la víctima, que en ese entonces tenía 16 años, acudió al domicilio de Axel “N”, uno de los denunciados, a una fiesta. Ahí, según la demandante, este joven y otros cuatro habrían abusado de ella introduciéndole una botella.





El hecho presuntamente fue grabado y difundido por YosStop. Sin embargo, ella había negado las acusaciones a través de su canal en YouTube, pero sus comentarios provocaron algunas críticas de usuarios en redes sociales.

Te puede interesar: VIDEO: Hacen versión feminista de “17 años” de Los Ángeles Azules