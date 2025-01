Fe en medio de la tragedia: Estatua de la Virgen de Guadalupe resiste a incendio en California

Una estatua de la Virgen de Guadalupe ha conmovido a propios y a extraño luego de resistir a las llamas de un incendio en California ; su imagen intacta en medio de una casa destruida por el fuego, ha sido interpretada como un auténtico símbolo, esperanza en medio de tanta tragedia.

Desde hace cuatro días, la ciudad de Los Ángeles en California, se enfrenta a una serie de incendios que han provocado una ola de destrucción.

El incontrolable fuego ha consumido viviendas y zonas naturales, además de que ha dejado a decenas de personas sin sus hogares; entre estas se destaca una que ha causado un gran revuelo tanto en la comunidad, como en las redes sociales.

¡Milagro en California! Virgen de Guadalupe resiste a las llamas, símbolo de esperanza

Un usuario de Instagram , identificado como Lucky Sun Tzu, de Hood Stocks Podcast, reveló las imágenes de un peculiar y hasta milagroso hallazgo, se trata de una estatua de la Virgen de Guadalupe, que luce prácticamente intacta, mientras que una casa en el predio se aprecia completamente reducida a cenizas; un hecho al que usuarios de las redes sociales han calificado como de milagroso hallazgo.

En su video, que acumula cerca de 4 millones de reproducciones, se escucha a Lucky Sun Tzu mientras señala que: “En una casa reducida a cenizas, se encontró una estatua de la Virgen de Guadalupe completamente intacta”,

Las imágenes de la estatua con la imagen de la Virgen de Guadalupe , que luce prácticamente intacta, ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales.

Los usuarios de las redes han interpretado a este hallazgo como un símbolo de fe y esperanza en medio de la tragedia: “Esto es para los que no creen en ella”, escribió uno de los usuarios en TikTok; mientras que otros han resaltado la resistencia de los materiales con los que fue hecha la estatua.

Otro internauta señaló que “La casa no existe porque era de madera y el material de la Virgen no es inflamable, por eso no se quema”. Sin embargo, los más creyentes resaltaron “Otra evidencia que es la Reina del Universo”.