¿Qué es el virus Nipah que pone en alerta a India?

Un nuevo brote de virus puso en alerta a India, donde se han intensificado las pruebas para rastrear a más personas infectadas con el virus Nipah, luego de que se reportaran dos muertos en ese país; pero qué es esta infección y cuáles son sus síntomas.

India tuvo que cerrar algunas escuelas y oficinas la semana pasada, en un intento por frenar la propagación de esta enfermedad, ya que no existe una vacuna para evitar el contagio del virus Nipah.

De acuerdo con autoridades locales, se realizaron 800 pruebas en 48 horas tan solo en el distrito de Kozhikode, donde dos adultos y un niño fueron hospitalizados.

El virus de Nipah surgió por primera vez en 1999 en Malasia durante un brote entre criadores de cerdos. Desde entonces no se han notificado nuevos brotes en la zona.

🇮🇳 | India prohibe las reuniones públicas y cierra escuelas en el estado sureño de Kerala después de que dos personas murieran por el virus Nipah, una enfermedad procedente de murciélagos o cerdos que causa una fiebre mortal.



Autoridades sanitarias en India se encuentran en… pic.twitter.com/7vZfWQKHmf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 18, 2023

En Bangladesh, el primer brote ocurrió en 2001, y prácticamente cada año sufren de este virus, al igual que en India.

¿Qué es el virus Nipah?

Nipah es un virus zoonótico, es decir que se transmite principalmente en animales, sin embargo, también los humanos se pueden contagiar mediante comida contaminada y posteriormente se transmite a otras personas.

Este virus puede causar enfermedades graves en animales como los cerdos, lo que provoca pérdidas económicas significativas para los ganaderos y la economía de los países.

En las personas también se pueden desarrollar enfermedades graves que lleven a la muerte de quienes están enfermos, lo que genera un problema de salud pública.

¿Qué te hace el virus Nipah?

La infección del virus Nipah en humanos puede causar diversos problemas, desde una infección asintomática hasta alguna enfermedad respiratoria aguda y la encefalitis letal.

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

Los primeros síntomas del virus Nipah son similares a los de una gripa, las personas contagiadas presentan cuadros de fiebre, dolores de cabeza, dolor en el cuerpo, vómitos y dolor de garganta.

Algunas personas pueden sufrir neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas.

En casos más graves los síntomas son mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda.

Quienes sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan por completo, pero se han descrito afecciones neurológicas crónicas en estas personas.