Cierran escuelas en ciudad de India por misterioso virus

Una ciudad en India cerró algunas escuelas, oficinas y servicios de transporte público para detener la transmisión del misterioso virus Nipah. Al menos dos personas han fallecido por este patógeno entre los años 2019 a 2021.

Los cierres son en la entidad de Kerala, al sur de la nación asiática, en lo que es el cuarto brote desde el año 2018. En la localizada, más de 700 personas fueron identificados como contactos cercanos y las autoridades les realizan pruebas para detectarles el virus, afirmó Veena George, ministra de Sanidad.

Cabe recordar que en 2018, Kerala enfrentó un brote del virus Nipah el cual mató a 17 personas, mientras que más de 230 habitantes les efectuaron pruebas para detectar el patógeno. Para 2021, ocurrió otro brote de la enfermedad, en la cual un niño de 12 años murió.

🔊 Hundreds in India are being tested for Nipah virus in India after two deaths. Reuters World News daily podcast explain why the spread is worrying https://t.co/MiwORBsgmf pic.twitter.com/Tifwtk3Lju — Reuters (@Reuters) September 14, 2023

¿Qué es y cómo se contagia el virus Nipah?

El virus Nipah es un virus zoonótico, es decir, que primero se contagia entre animales y después a las personas. Los animales huéspedes de este patógeno son los murciélagos de la fruta, los cuales contagian la enfermedad a las personas u otros animales, como los cerdos.

Después, las personas pueden infectarse si tienen contacto cercano con animales infectados o con sus fluidos corporales, como saliva u orina, detallan los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). No existe una vacuna contra este patógeno.

JUST IN: Indias 🇮🇳 Kerela state shuts down Schools, Colleges over Nipah outbreak



Over 700 people have been tested for Nipah virus after two deaths



There are no treatments or vaccines against the virus pic.twitter.com/f6G9FVHd1Z — Business Basics (@businessbasiics) September 14, 2023

¿Qué hace el virus Nipah?

El virus Nipah puede provocar encefalitis, es decir, inflamación del cerebro e incluso la muerte. Los síntomas aparecen en un lapso de entre cuatro a 14 días después de la exposición al virus.

De acuerdo con los CDC, algunos de los síntomas son:



Fiebre.

Dolor de Cabeza

Tos.

Garganta irritada.

Vómitos.

Mientras que los síntomas severos pueden ser:

Desorientación, mareos o confusión.

Ataques.

Coma.

En un 40% y hasta en un 70% de los casos puede ocurrir la muerte. Los efectos en los sobrevivientes del virus Nipah son convulsiones persistentes y cambios de personalidad.

