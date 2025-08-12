Visa americana 2025: ¿Quiénes quedan exentos de la entrevista consular tras las nuevas reglas?

Los solicitantes de visa americana siempre tiene que pasar una entrevista con el representante en la Embajada o Consulado de Estados Unidos. No obstante, algunas personas pueden omitir este paso en su trámite.

Y es que la Embajada de la Unión Americana informó que ciertos aspirantes que quieran renovar su visa podrán hacerlo sin presentar una entrevista sólo si cumplen ciertos requisitos.

¿Quiénes no hacen entrevista para renovar la visa americana?

Los aspirantes que renuevan su visa americana podrán hacerlo sin entrevista sólo en estas condiciones:

Están renovando una visa de turista con validez de 10 años.

de turista con validez de 10 años. La visa americana venció hace menos de 12 meses.

Los aspirantes tenían al menos 18 años de edad cuando emitieron la visa .

. La visa americana es solicitada en el país de residencia habitual.

No obstante, la embajada estadounidense recuerda que la medida cambió para menores de 14 años y mayores de 79 años de edad, quienes antes estaban exentos de entrevista. Ahora, este tipo de solicitantes deberán acudir de forma presencial para entrevistarse con un oficial consular.

Las autoridades estadounidenses señalan que las visas aprobadas antes del 2 de septiembre de 2025 no presentarán cambios, aunque recordó que un oficial del consulado podría solicitar una entrevista en cualquier momento del trámite.

¿Qué preguntas te hacen en la entrevista de la visa?

En la entrevista de la visa americana, el oficial consular podría preguntar sobre los motivos para viajar a Estados Unidos, ya sea por motivos de turismo o de trabajo, además que revisará los documentos, así como sobre si tienes motivos para regresar a tu país de origen.

En ocasiones podrían solicitar información adicional, pero el oficial brindará la forma en la que la brindarás. Al terminar la entrevista, te informará si aprobó o rechazó la solicitud de la visa.

Los solicitantes deben consultar constantemente los sitios de las embajadas y consulados para obtener información detallada sobre requisitos y procedimientos de solicitud de visa.