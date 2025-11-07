EN VIVO: Visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya está en México. Te contamos el minuto a minuto de su llegada y por qué la reunión con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional es clave.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha iniciado su visita oficial a México. La agenda de alto nivel incluye un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional y una reunión estratégica con líderes empresariales de ambos países. Se espera que la visita refuerce la relación bilateral en temas de inversión, cooperación y desafíos globales.
Sigue aquí las actualizaciones minuto a minuto de las actividades del mandatario francés en la Ciudad de México.
Macron en México
¿Quiénes acompañan al presidente Macron en su visita en México?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó a México acompañado de una nutrida delegación que incluye ministros clave y consejeros de la Presidencia de la República:
|Jerarquía
|Funcionario
|Cargo / Área
|Ministros
|Jean-Noël Barrot
|Ministro de Europa y de Asuntos Exteriores
|Rachida Dati
|Ministra de Cultura
|Eléonore Caroit
|Ministra Delegada del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores
|Gabinete Presidencial y Diplomacia
|Vincent Giraud
|Jefe del Estado Mayor Particular del Presidente de la República
|Emmanuel Bonne
|Consejero Diplomático y Sherpa del G20/G7 del Presidente
|Catherine Pegard
|Consejera Especial de Cultura en la Presidencia de la República
|Victoire Vandeville
|Consejera de Atractividad, Exportaciones, Políticas Comerciales y Turismo
|Jean-Noël Ladois
|Consejero de Comunicación Internacional en la Presidencia de la República
|Julie le Saos
|Consejera para Asia, las Américas y Oceanía en la Presidencia de la República
|Alix Everard
|Directora General para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores
|Misión Diplomática
|Delphine Borione
|Embajadora de Francia en México
Fotos oficiales de la visita de Macron
"En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos", redactó la presidenta en su cuenta oficial de X.
En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos.
Le dan la bienvenida a Emmanuel Macron en Palacion Nacional
Bienvenida oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional.
#AlMomento | Con una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibió al presidente de #Francia, @EmmanuelMacron

Sostendrán una reunión privada y más tarde ofrecerán una conferencia conjunta.
Sostendrán una reunión privada y más tarde ofrecerán una conferencia conjunta. https://t.co/Qfj1CG5Uu5 pic.twitter.com/cqwdQgTVZG
Macron se dirige a Palacio Nacional
Se confirma que el presidente Macron y su comitiva ya se dirigen a Palacio Nacional, el centro político del país. Las inmediaciones del Centro Histórico registran un operativo de seguridad y logística para recibir a la delegación francesa.
Arribo a la Ciudad de México
El presidente Emmanuel Macron aterrizó en la madrugada de hoy en la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México. Fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien le dio la bienvenida oficial a México en nombre del Gobierno Federal. El mandatario francés llegó acompañado de una comitiva de funcionarios.
📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país.

El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país y sostendrá una…
El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país y sostendrá una… pic.twitter.com/beamofrrDJ