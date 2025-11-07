Logo InklusionSitio accesible
EN VIVO: Visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya está en México. Te contamos el minuto a minuto de su llegada y por qué la reunión con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional es clave.

Política
Escrito por: América López

Con información de: Laura Casillas

Emmanuel Macron y Juan Ramón de la Fuente.
Visita oficial de Macron: Lo más relevante del encuentro con la presidenta en Palacio Nacional|X: @SRE_mx

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha iniciado su visita oficial a México. La agenda de alto nivel incluye un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional y una reunión estratégica con líderes empresariales de ambos países. Se espera que la visita refuerce la relación bilateral en temas de inversión, cooperación y desafíos globales.

Sigue aquí las actualizaciones minuto a minuto de las actividades del mandatario francés en la Ciudad de México.

Macron en México

¿Quiénes acompañan al presidente Macron en su visita en México?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó a México acompañado de una nutrida delegación que incluye ministros clave y consejeros de la Presidencia de la República:

JerarquíaFuncionarioCargo / Área
MinistrosJean-Noël BarrotMinistro de Europa y de Asuntos Exteriores
Rachida DatiMinistra de Cultura
Eléonore CaroitMinistra Delegada del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores
Gabinete Presidencial y DiplomaciaVincent GiraudJefe del Estado Mayor Particular del Presidente de la República
Emmanuel BonneConsejero Diplomático y Sherpa del G20/G7 del Presidente
Catherine PegardConsejera Especial de Cultura en la Presidencia de la República
Victoire VandevilleConsejera de Atractividad, Exportaciones, Políticas Comerciales y Turismo
Jean-Noël LadoisConsejero de Comunicación Internacional en la Presidencia de la República
Julie le SaosConsejera para Asia, las Américas y Oceanía en la Presidencia de la República
Alix EverardDirectora General para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores
Misión DiplomáticaDelphine BorioneEmbajadora de Francia en México

Fotos oficiales de la visita de Macron

"En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos", redactó la presidenta en su cuenta oficial de X.

Le dan la bienvenida a Emmanuel Macron en Palacion Nacional

Bienvenida oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional.

Macron se dirige a Palacio Nacional

Se confirma que el presidente Macron y su comitiva ya se dirigen a Palacio Nacional, el centro político del país. Las inmediaciones del Centro Histórico registran un operativo de seguridad y logística para recibir a la delegación francesa.

Arribo a la Ciudad de México

El presidente Emmanuel Macron aterrizó en la madrugada de hoy en la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México. Fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien le dio la bienvenida oficial a México en nombre del Gobierno Federal. El mandatario francés llegó acompañado de una comitiva de funcionarios.

Claudia SheinbaumPresidencia de México

Notas