EN VIVO: Visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha iniciado su visita oficial a México. La agenda de alto nivel incluye un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional y una reunión estratégica con líderes empresariales de ambos países. Se espera que la visita refuerce la relación bilateral en temas de inversión, cooperación y desafíos globales.

Sigue aquí las actualizaciones minuto a minuto de las actividades del mandatario francés en la Ciudad de México.