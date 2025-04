Justicia para Vivian Karely: Detienen a presunto feminicida en Sonora; era buscado por el FBI

A 9 días del hallazgo del cuerpo de Vivian Karely Aispuro Cabanillas, una joven de 26 años reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa, autoridades de Sonora informaron sobre la detención de Jorge “N”, presunto responsable del feminicidio.

Durante su aprehensión se reveló que el hombre también era buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por el asesinato a su pareja de ese entonces.

¿Qué le pasó a Vivian Karely?

El 22 de marzo de 2025 se reportó la desaparición de Vivian Karely, tras perder todo contacto con su familia en la colonia Villa Fontana, en Culiacán.

Desde ese momento, comenzó una intensa búsqueda encabezada por familiares y amigos, acompañada por colectivos feministas, quienes buscaban presionar al gobierno de Rubén Rocha Moya para la pronta localización de la joven de apenas 26 años.

Pero las respuestas sobre su paradero llegaron el 7 de abril, cuando su cuerpo fue localizado envuelto en una cobija y en avanzado estado de descomposición a solo unas cuadras del lugar donde fue vista por última vez.

#JusticiaParaVivian



Vivian Karely desapareció en marzo en #Culiacán. Su cuerpo fue encontrado este lunes a solo 3 cuadras de la fiesta donde estuvo. En #Sinaloa, se registran más de mil homicidios desde septiembre. ¿Hasta cuándo? La información en #HechosAM pic.twitter.com/LjEgNOwnfN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 9, 2025

Capturan en Sonora al presunto responsable del feminicidio de Vivian Karely

El 15 de abril, autoridades de Sonora informaron sobre la detención de Jorge “N”, de 32 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Vivian Karely, luego de que fuera ubicado en Ciudad Obregón.

Durante el proceso de investigación se reveló que el sujeto era buscado desde 2023 por el FBI. Se le acusa de homicidio con arma de fuego de su entonces pareja sentimental en territorio estadounidense.

Desde el hallazgo del cuerpo de Vivian, distintas organizaciones han exigido que su asesinato sea tipificado como feminicidio, para que el presunto responsable enfrente la justicia correspondiente.

Lamentablemente, el nombre de Vivian Karely se une al de miles de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en México, una violencia ante la cual el Estado, en muchas ocasiones, ha sido cómplice y testigo.

Por ello, familiares de la joven esperan que su caso no quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley, para que el sujeto no vuelva a estar libre y no pueda dañar a otra mujer.