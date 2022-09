Vivienda colapsa sobre familia en Tlaquepaque, todos sobrevivieron

La vivienda de la familia Barragán en Tlaquepaque, Jalisco colapsó sobre ellos dejándolos atrapados entre escombros y vigas.

Los tres hijos de Alicia dormían mientras ella limpiaba la casa, era la una de la mañana cuando se escuchó un fuerte golpe y de ahí una nube de polvo y pedazos de concreto salían volando por todos lados.

Tres hermanitos se salvan de milagro, casa colapsó sobre ellos

“Estaba cayéndose todo a pedazos y ya mis niños estaban enterrados, a uno de mis hijos no lo encontraba, le decía hijo dónde estás, háblame para oírte, me empezó a decir aquí estoy, sálvame, sácame mami y yo sentía mucha desesperación de no poder hacer nada porque estaban pesados”, relató Alicia Barragán, dueña del inmueble afectado.

Giovanni y Rubí de 10 y 2 años quedaron semienterrados bajo escombros y vigas. Uno de ellos sólo gritaba.

“Vi a mi sobrino que estaba ahí, porque me dijo el Giovanni está allá y yo lo buscaba y lo buscaba y ya cuando lo oí, me contestó, salió y me ayudó, lo agarré lo abracé y lo saqué porque estaba otra viga, me dicen que con cuidado Pero uno con la desesperación”, añadió un familiar de los afectados.

Alicia fue auxiliada por familiares, en medio del shock agradece a sus santos estar con vida.

Mientras, los pequeños con algunos tallones fueron trasladados a la Cruz Verde para su valoración, todos sorprendidos de que se salvaron de una muerte trágica.

“Mis tres hijos ahí al verlos así y pensar que los iba a sacar muertos, fueron pedazos grandes que le cayeron, nada ni una fractura ni nada, es como un ángel que estuvo ahí con nosotros porque lo que me da más alegría es que mis hijos estén bien”, concluyó Alicia.

Investigan causas del derrumbe en Tlaquepaque

Autoridades de Tlaquepaque señalaron que el causante se dio a la fuga pero ya se investigan para dar con su paradero, al tiempo que Obras Públicas y el DIF Municipal buscarán las formas para brindarles la ayuda correspondiente.

Hoy esta familia se quedó sin un techo dónde dormir, se tuvo que adaptar la cocina para que los pequeños pudieran descansar mientras que sus pertenencias perdidas bajo el escombro.