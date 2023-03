¡Vivir sin agua! 18 municipios de Guanajuato sufren sequía

¡Vivir sin agua! la sequía ya pega en algunos estados del país, uno de ellos es Guanajuato principalmente 18 municipios, los más importantes son tres de la zona noreste del estado, entre ellos: Santa Catarina, Atarjea y Xichú, quienes tienen la mayor afectación, ante esto autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya buscan posibles soluciones para ayudar a combatir la sequía, así lo dice Francisco García León, Director de la Comisión Estatal del Agua:

“Hay zonas en donde definitivamente lo que vamos a estar haciendo es buscando manantiales, que existen diferentes puntos que analizarlos son punto donde podamos, tratarlos y potabilizarlos, hicimos ya un poco más de 230 estudios geofísicos donde podemos ver posibilidades de aguas someras, para hacer pozos que les llamamos chaparros, pozos de menos de 100 metros de profundidad “

Presas de Guanajuato con poca agua

Las principales presas de Guanajuato ya tienen poca agua, según la Conagua, la presa de Peñuelitas en Dolores Hidalgo, está al 14% de su capacidad, La presa Bordo de Tavamatacheo en Yuriria está al 33% , en León, La presa del Palote está al 38%. Para este 2023, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante estos primeros tres meses se prevé que sean secos.

Con el fin de apoyar a la población y a los usuarios de riego agrícola afectados por la sequía, en coordinación con autoridades estatales y municipales, las Brigadas de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (PIAE), de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), implementan cinco operativos de abasto de agua potable en Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora, así como dos de auxilio al riego agrícola en Querétaro y Tamaulipas.

En cuanto a la distribución de agua potable, el 21 de febrero pasado se inició un operativo en Jaral del Progreso, Guanajuato, donde se han distribuido 220 mil litros en beneficio de más de 5 mil habitantes.

Tandeos de agua para León, Guanajuato

Debido a la situación de sequía en el estado el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato anunció que a partir del próximo seis de marzo terciara el servicio para 97 colonias de la zona norte, entre ellas de la zona dorada como Gran Jardín, Balcones del Campestre y Porta Fontan, serán más de 15 mil 860 los ciudadanos afectados según la estimación de (SAPAL), esta medida según menciona la dependencia es porque la presa el palote se está quedando sin agua y ya no se puede extraer de este cuerpo de agua, los cortes de agua se realizarán hasta que lleguen nuevamente las lluvias y la presa recupere sus niveles de almacenamiento.

Autoridades hicieron también un llamado a la población para que mantengan limpios sus tinacos, cisternas y aljibes, así como a hacer un uso adecuado del recurso hidráulico.

Este el sentir de María y Ulises por los próximos tandeos de agua:

” No pues si me afectaría porque no tengo aljibe y y sólo lo que vamos tomando de la llave y el tinaco “

” No pues no me bañaba , no tomaba agua y pues si tenía plantas pues regar las plantas, lavar los trastes, la limpieza en la casa “

De acuerdo con la Conagua, León tiene alto riesgo de sufrir una sequía ya que en el 2022 llovió casi 45% menos que en el 2021, según datos municipales . La normalidad regresaría una vez que la presa aumente el nivel debe ser mayor al 40%.