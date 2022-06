¡Vivir sin agua! Compras de pánico por nuevos cortes programados

Nuevo León.- Volvieron las compras de pánico durante la crisis de vivir sin agua, donde los regios buscan contenedores en donde resguardar agua debido a los nuevos cortes programados de cuatro a diez de la mañana en Nuevo León.

Tal es el caso de una tienda de plásticos sobre la avenida Bernardo Reyes en la colonia Niño Artillero en Monterrey, que fue abarrotada.

“Si andamos buscando a consecuencia de que nos avisaron que va a ser de 4 de la mañana a 10 de la mañana únicamente el agua, estamos preparándonos para que no nos falte, para lo indispensable nada más. Lo indispensable es la cocina, el baño y pues un baño ligero, un baño rápido”, señaló Mely de Anda, quien acudió a realizar la compra.

Y a esta usuaria no le importó la distancia pues desde Santiago cruzó de polo a polo por un par de recipientes hasta Monterrey.

Apuntó preocupada, Mely de Anda, “Y no solo es para nosotros, sino para familiares también que somos de Santiago y no encontramos allá en las tiendas, no encontramos”.

Los precios varían desde los 150 a los 600 pesos. Algunos aprovecharon y se llevaron hasta macetas para usarlas para almacenar agua.

Cortes de agua programados en Nuevo León

Este programa reemplaza a Plan Agua para Todos, por lo que de las 10:00 en adelante no estará disponible el servicio para ningún municipio.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que ahora solamente habrá agua de 04:00 a 10:00 horas todos los días.

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, explicó: “La decisión que se tomó es de que se va a suspender el programa de recortes un día a la semana por zona y se va a establecer un programa generalizado de abasto garantizado de las cuatro de la mañana a las 10 de la mañana todos los días en toda la ciudad”.

Actualmente se tiene un déficit de 2.5 metros cúbicos por segundo en la demanda real de agua, situación por la que recurrieron a esta nueva medida para garantizar el agua a toda la población.