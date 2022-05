¡Vivir sin agua!: Expendios lucen con letreros de “no hay agua”

¡Vivir sin agua!: Sin una sola gota de agua es como pasaron el fin de semana los habitantes de la colonia riberas del rio, en Guadalupe, Nuevo León por lo que hubo quienes optaron por peregrinar a otras zonas en busca del líquido.

“Pos mire yo la alternativa de este fin de semana tengo una amigo y un conocido también y un hermano también que nos está dando de otro municipio nos ha dado por ahí abastecimiento al agua verdad y pues buscamos la mejor opción lo más rápido, lo posible,” declaró Alberto Garza uno de los vecinos afectados.

En las tiendas del sector y de zonas aledañas era difícil encontrar garrafones llenos debido a la alta demanda. Además, las purificadoras simplemente no funcionaban porque no llegaba nada de líquido. Los carteles de “no hay agua” eran comunes.

“La gente de dos a tres garrafones se está llevando ahorita también lo están utilizando para bañarse ni en los expendios hay tampoco, la gente que no compramos tinaco ya no sé cómo le vamos hacer porque nos tenemos que esperar hasta que pues llegue el agua,” denunció Xóchitl quien también sufrió con la falta de agua.

Y aunque a todo el sector golpeó la falta del servicio, quienes más lo resintieron fueron los grupos vulnerables.

“Este fin de semana fue tremendo era una sufridera aquí hay personas enfermas, hay personas que son mayores de edad y sobre todo niños verdad que también recién nacidos y todo eso pues afecta demasiado,” declaró Alberto Garza, quien denunciaba la falta de agua en su colonia.

Fue el viernes por la tarde cuando, sin previo aviso, dejó de salir agua de las tuberías, y dos días después aún había casas sin abasto.

“Saber cuándo viene y cuando va a haber pues no sabemos ya, te dicen que los cortes son de tal hora a tal hora pero ni eso se respeta ya no sabemos ni cuando realmente vamos a tener agua o no vamos a tener agua,” expresó otro vecino afectado.

Ante la frecuencia de los cortes sin avisar, los habitantes de la Colonia Riberas del Río piden claridad a las autoridades, para que al menos puedan prepararse con tiempo.