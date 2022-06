¡Vivir sin agua!: Habitantes migran para lavar ropa y bañarse

¡Vivir sin agua!: En Escobedo, municipio de Nuevo León la problemática del suministro de agua continúa al grado de reunir casi dos litros, en una olla.

En la Colonia Privadas de San José, no se ha cumplido correctamente con el horario de abastecimiento que según Agua y Drenaje de Monterrey es de las 4 a las 11 de la mañana.

“Estamos bien desesperados aquí los vecinos porque muchos tenemos niños verdad chiquitos y otros tenemos enfermos en casa y la verdad es que no nos abastecen de agua, ósea no hay nada de agua, es un hilito el que sale y no juntamos mucha agua,” declaró Beatriz Díaz, vecina afectada.

Migran para ir a otro municipio en donde puedan lavar la ropa y bañarse.

“Hacer eso, irme hasta Santa Catarina y poder lavar la ropa y bañarnos porque pues ni para eso hay, fui el sábado en la tarde para madrugar domingo a las 6 de la mañana y ponerme a lavar toda la ropa porque pues aquí no es un hilito y a veces por ejemplo yo vivo Frambuesa,” habló para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca Claudia Carrón, afectada.

Yazmín Gándara Vital tiene tres hijos y una necesidad enorme por juntar el líquido.

“Muy difícil porque pues bueno creo que todos tenemos hijos, tenemos familia; yo en mi caso que tengo dos bebés tengo un niño que va a la secundaria, desgraciadamente hoy no pudo ni llevar su uniforme porque no hay agua ni para lavar,” explicó Yazmín Gándara, vecina afectada.

En las tiendas de autoservicio la escasez de agua potable se hace presente, ya que los estantes se vacían y solo dejan las botellas de agua alcalina que son cuatro veces más caras.

“Están dos botellas por casi $50 pesos, este son tres litros en total y pues yo creo que tres litros para mí familia -que somos cinco personas, pues no, es mucho,” continuó Yazmín Gándara, vecina afectada.

Más tarde, el municipio de Escobedo envió una pipa de agua para los habitantes de este sector.