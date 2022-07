¡Vivir sin agua! Sin servicio y le cobran miles de pesos en Monterrey

A pesar de vivir sin agua debido a la crisis de escasez que atraviesa el estado de Nuevo León, Patricia Hernández, vecina de la colonia San Bernabé, en Monterrey se llevó una desagradable sorpresa, cuando a su casa le llegó el recibo de agua que le cobra miles de pesos, imposibles de pagar.

Se trata de un mega recibo de 152 mil 908 pesos que está cobrando Agua y Drenaje de Monterrey; esa cantidad representa el consumo por el líquido en el periodo tan solo de abril a mayo.

Doña Paty no comprendía el cobro excesivo de su recibo de agua sobre todo porque constantemente le cortan el servicio por la contingencia debido a la crisis de agua que atraviesa la entidad.

Incluso, tuvo que contratar a una persona para que cambiara la tubería interna, pues supuestamente había una fuga, y por ese trabajo pago la cantidad de 8 mil pesos.

Info7

El adeudo de miles de pesos, sigue existiendo

Aunque le hicieron un descuento por esta deuda, el costo por el siguiente recibo que va del 11 de junio al 11 de julio es por la cantidad de 303 pesos.





Sin embargo, el total a pagar es de 66 mil 200 pesos, ya que le están cobrando el adeudo pendiente de 65 mil 897 pesos.

Patricia Hernández, habitante de Monterrey, pide a las autoridades se solidaricen para solucionar este problema que enfrenta ya que en tiempos de crisis económica y por la falta de agua , pagar más de 60 mil pesos, le resulta imposible.

“El último recibo me llegó por 66 mil 200 que es el que vamos a pagar en julio… lo tengo que pagar ellos no bajan la guardia… hay cortes de agua, no hay agua, dos tres días sin agua y ellos quieren que pague esto… Que tomen nota en el asunto para ver cómo solucionamos esto”, señaló la afectada.