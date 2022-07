¡Vivir sin agua! En Escobedo, Nuevo León no hay ni para olla tamalera

Han pasado semanas desde que en las colonias privadas de San José y Los Sauces, en Escobedo, Nuevo León el agua no llega ni a gotas y en su intento para no vivir sin agua, familias tratan de almacenar el líquido en donde se pueda, sin que ello implique multas; sus recipientes van desde una pequeña alberca hasta una simple olla tamalera que ni siquiera alcanza a llenarse.

Ana Luisa Cuautle ha utilizado su alberca para guardar agua pero por miedo a ser sancionada, su almacenamiento se redujo a una olla tamalera.

“Ahorita ya vamos casi a una semana sin agua, necesitamos el agua, a parte nos están saliendo los recibos bien elevados; a mi por un mes me salieron 300 pesos siendo que no tenemos el servicio. Ya estamos viendo que si agarramos agua en la alberca nos van a multar entonces mejor dejé de hacerlo; tengo agua en un tinaco pequeño, en una hielera como podemos juntamos en botes pero ya no se puede porque no sale nada”, indicó la vecina.

Gastos excesivos para comprar agua

La otra cara de la moneda es el gasto extra que deben hacer en la compra de garrafones de agua para poder hidratarse.

“Estamos esperando porque a tal hora... nosotros decimos que nos digan una hora hora fija para estar al tanto, estamos al pendiente pero estamos al pendiente y no la ponen a la hora que dicen”, denuncia Lourdes Puente, otra vecina afectada.

“Comprar agua sí sale caro, aparte de que no hay en las tiendas”, señala Dolores González, una más de las afectadas.

Además, la gente mayor debe aguantarse hasta que salga agua por la tubería.

Dolores González refiere que ella y su esposo son de la tercera edad por lo que es difícil para ellos salir de su casa: “Yo soy de la tercera edad, mi esposo también, entonces es muy difícil que salir a tomar el agua de la pipa, acarrearla, así es si”.

La desesperación se va incrementando por lo que piden a Agua y Drenaje de Nuevo León , regresarles algo de este recurso aunque sea un par de horas.