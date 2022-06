¡Vivir sin agua!: Vecinos desesperados consiguen agua de parque

¡Vivir sin agua!: La desesperación llevó a los vecinos de la Colonia Industrias Del Vidrio Tercer Sector en el municipio de San Nicolás, en Nuevo León, a conseguir agua hasta en los parques.

Ya tienen dos días sin vital líquido y en las colonias aledañas ya están por cumplir una semana, pues Agua y Drenaje de Monterrey no ha cumplido con los horarios de abastecimiento que es de 4 a 11 de la mañana.

“Yo creo que llegamos a la semana sin que cumplan los horarios que nos establecieron supuestamente que iba a venir a las 4 de la mañana y luego le iban a extender como que hasta las 11, pero ni siquiera ni llega a las 4 y obviamente pues no, ósea si llega a venir es bien poquita,” declaró una vecina afectada.

La señora Rita ayuda a sus vecinos a llenar las cubetas y amablemente les ofrece una sombrilla para que no estén bajo el sol durante mucho tiempo.

“Esta cisterna existe desde hace más de 50 años, verdad de parte de Vitro y todo, este gracias a dios la posibilidad de que tenemos ahorita y que nos dan “chanza” ahorita con esta cisterna nos están dando la facilidad de llenar el agua,” agregó Rita Rivero, vecina afectada.

Son cerca de cuatro tomas de agua que existen en el parque ubicado en la Calle Roble y prolongación progreso en donde se hicieron largas filas para llenar garrafones y tinas.

Aunque tienen una cisterna de líquido, este se termina en un mismo día, cuando llegan los cortes inesperados.

“La gente si está muy desesperada no hay agua desde antier, nos pusieron una cisterna pero no, si se llena pero no ¡olvídese ósea! se acaba rapidísimo,” finalizó Rita Rivero, vecina afectada.

De acuerdo con vecinos de esta colonia, el pozo de agua tiene más de 50 años en el parque.