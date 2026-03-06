¡Tragedia en Veracruz! Madre y su bebé mueren tras volcadura de camión

Una volcadura registrada la mañana de este jueves en la carretera federal 180, en el tramo Veracruz–Alvarado, dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una mujer y su bebé, además de varios pasajeros lesionados.

El accidente ocurrió cuando un camión de transporte foráneo se salió del camino y terminó volcado, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Volcadura en Veracruz deja dos víctimas mortales

De acuerdo con los primeros reportes, dentro de la unidad viajaban ocho pasajeros cuando ocurrió el accidente. Tras la volcadura, elementos de rescate y bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo a las personas afectadas.

El comandante de Bomberos de Alvarado, Antonio Tiburcio, confirmó que entre los pasajeros se encontraban una mujer y su hija pequeña que perdieron la vida dentro del vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Rosario de Jesús, de 31 años de edad, y su bebé Aitana, de apenas un año y tres meses. Ambas viajaban en la parte trasera del camión al momento en que ocurrió el siniestro.

Además de las dos personas fallecidas, tres pasajeros resultaron lesionados y recibieron atención tras el accidente.

Una familia enlutada tras el accidente de camión en Veracruz

El hecho provocó luto en la familia Vidal, originaria de San Andrés Tuxtla. De acuerdo con el padre y esposo de las víctimas, Miguel Ángel Vidal, el viaje comenzó desde la madrugada, cuando salieron de la ciudad de Xalapa.

La familia se dirigía hacia su destino en San Andrés Tuxtla, pero tuvieron que hacer un cambio de transporte en el puerto de Veracruz debido a que no había una corrida directa.

“Transbordamos porque no había una corrida directa de Xalapa a San Andrés”, relató el hombre, quien también viajaba en la unidad junto con otros integrantes de su familia.

Chofer del camión fue detenido tras accidente

Tras el percance, el conductor del camión fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración sobre lo ocurrido.

Según su versión inicial, el accidente habría sido provocado por una falla mecánica en la unidad. Sin embargo, el esposo de la mujer fallecida aseguró tener otra percepción sobre lo sucedido durante el trayecto.

De acuerdo con su testimonio, el chofer manejaba a una velocidad elevada y parecía quedarse dormido mientras conducía.

“El camión, el chofer se venía durmiendo porque los topes los pasaba así y venía a una velocidad muy exagerada”, señaló.

Horas después del accidente, la unidad fue retirada del lugar del siniestro para permitir la reapertura de la vía. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con precisión las causas de la volcadura.