Volcadura mortal en la alcaldía Iztacalco; también se reportó un lesionado

La madrugada de este viernes 10 de enero de 2026, ocurrió una volcadura en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, que derivó en la muerte de una persona y movilizó a cuerpos de emergencia en una de las vialidades más transitadas del oriente de la capital.

El accidente ocurrió sobre Viaducto Río de la Piedad a la altura de Circuito Interior Río Churubusco, donde un automóvil terminó volcado tras perder el control. La circulación se vio afectada durante varias horas, mientras personal de emergencia realizaba labores en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente las causas del percance; sin embargo, el siniestro generó congestión vial y obligó a implementar cierres parciales, lo que impactó a automovilistas que se desplazaban durante las primeras horas del día.

¿Dónde ocurrió exactamente la volcadura?

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba por Viaducto cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control. El automóvil salió de su trayectoria y volcó, quedando severamente dañado sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron la muerte de un hombre, mientras que otro ocupante fue rescatado con lesiones y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Bomberos y paramédicos trabajaron durante varios minutos para liberar a las personas involucradas y asegurar la zona.

Atendemos un choque en colonia Granjas México, en @IztacalcoAl, informamos que en carriles centrales de Viaducto dirección poniente - oriente se encontró volcado sobre su toldo un vehículo particular. #ServicioConcluido.

@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/I7uv9Qh6WP — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 10, 2026

Movilización de servicios de emergencia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) , personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para atender la emergencia. La zona fue acordonada para permitir las maniobras de rescate, el retiro del vehículo siniestrado y la realización de los peritajes correspondientes.

La volcadura provocó el cierre parcial de carriles en Viaducto, lo que generó tráfico intenso en dirección al oriente, especialmente hacia zonas como Pantitlán y Calzada Ignacio Zaragoza.

Recomendaciones para automovilistas

Autoridades capitalinas exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad, especialmente durante la madrugada, cuando disminuye la afluencia vehicular y aumentan los riesgos de accidentes graves. También pidieron extremar precauciones al circular por vialidades rápidas como Viaducto y Circuito Interior.

Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de fuentes oficiales para conocer el estado de la circulación y, en caso de emergencia, comunicarse al 911.