Noche de caótica: volcadura en Viaducto Río Piedad e incendio en bar de la Zona Rosa

La madrugada de este viernes, la Ciudad de México fue escenario de dos emergencias que movilizaron a los cuerpos de seguridad y rescate, primero se registró un incendio en un bar de la Zona Rosa y después la volcadura de un auto en el Viaducto Río de la Piedad, ambos incidentes sin víctimas mortales, pero con importantes afectaciones, además de llamados de alerta a la ciudadanía.

Volcadura nocturna: ¿qué pasó en Viaducto Río de la Piedad?

¿Qué pasó en el Viaducto? Un aparatoso accidente vial se registró sobre el Viaducto Río de la Piedad, justo a la altura de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad, presuntamente combinado con estado de ebriedad, provocó que el conductor perdiera el control de su automóvil.

El vehículo se impactó contra el muro de contención y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, generando afectaciones momentáneas a la circulación. Testigos alertaron a los servicios de emergencia a través del 911.

Al lugar del siniestro arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para retirar la unidad y prevenir riesgos adicionales. Paramédicos valoraron al conductor, un hombre de 28 años, quien presentó diversas contusiones.

Después de recibir la atención prehospitalaria, el automovilista fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Incendio en bar de la Zona Rosa: ¿hubo personas lesionadas?

Horas antes, un incendio en el bar Baby, ubicado sobre la calle Londres, en la colonia Juárez, generó alarma entre clientes y vecinos de la Zona Rosa. El fuego se originó en el tercer nivel del inmueble, mientras decenas de jóvenes se encontraban en el lugar.

¿Qué pasó en el bar Baby? Gracias a la rápida reacción del personal, se activaron los protocolos de evacuación, por lo que se logró desalojar a todos los asistentes de forma ordenada. Bomberos de la Ciudad de México arribaron minutos después y trabajaron para sofocar las llamas, además de evitar la propagación del fuego.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por humo. Las causas del incendio serán investigadas por las instancias correspondientes.

Ante estos siniestros se hace un llamado para evitar el consumo de alcohol al conducir, respetar los límites de velocidad y atender las medidas de seguridad en establecimientos nocturnos. La prevención sigue siendo clave para salvar vidas.