Tragedia en Apodaca: volcadura de autobús deja al menos ocho muertos en la carretera Miguel Alemán

Una auténtica tragedia sacudió a Nuevo León la tarde de este domingo, luego de la volcadura de autobús sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del campo de golf "Las Cruces", en el municipio de Apodaca, con dirección hacia Pesquería.

De acuerdo con información preliminar de autoridades estatales, el accidente ocurrido en la ruta 611 Apodaca-Pesquería, dejó al menos ocho personas sin vida y al menos 13 lesionados.

🔴 Un autobús se volcó este domingo por la tarde sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del campo de golf Las Cruces, con dirección a Pesquería, en Apodaca.



Imágenes y videos del siniestro circulan en redes; de momento se contabilizan ocho personas sin vida.… pic.twitter.com/EtYBXfqufm — INFO7MTY (@info7mty) December 14, 2025

¿Qué pasó en Apodaca? Autobús vuelca en carretera Miguel Alemán

Este siniestro ocurrió en uno de los tramos más transitados de la carretera Miguel Alemán, una vía clave para la Zona Metropolitana de Monterrey. Conforme a los primeros reportes, el autobús perdió el control por causas que aún se encuentran bajo investigación, por lo que la unidad terminó volcada a un costado de la carretera.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y paramédicos del municipio de Apodaca, respondieron al lugar del siniestro para atender a las víctimas; posteriormente confirmaron los decesos, además de que efectuaron el traslado a los heridos a hospitales cercanos.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad de las personas fallecidas, en espera de notificar a sus familiares. Se confirmó de manera oficial que al menos ocho personas murieron en el lugar, mientras que otras más resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

La zona fue acordada durante varias horas, lo que provocó afectaciones viales significativas en dirección rumbo a Pesquería. Las autoridades estatales informaron que ya se comenzó con una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, sin descartar factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones del camino.

Esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la seguridad vial, además de la supervisión del transporte de pasajeros en carreteras de elevado flujo en Nuevo León. ¿Qué medidas crees que deberían reforzarse para evitar tragedias como esta en las carreteras del país?

