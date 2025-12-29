Jóvenes voluntarios reparten comida en Hospital General de México y enfrentan sabotaje por denunciar desabasto

Con una mesa improvisada y comida caliente, jóvenes voluntarios llegaron al Hospital General de México para apoyar a familiares de pacientes internados y así aliviar el día de personas preocupadas por sus seres queridos.

Ofrecieron arroz, pasta, sándwiches y refrescos a quienes esperan días enteros, como Rosalba, familiar de un paciente hospitalizado. “Nos comparten un taquito y es una maravilla”, compartió a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Adriana, otra familiar de un paciente internado, explicó su precaria situación, ya que al tener que pagar los análisis médicos de su hijo “pues ya me quedé sin presupuesto”.

Solidaridad en el Hospital General: jóvenes voluntarios entregan 100 comidas a familiares de pacientes

Los voluntarios denunciaron el evidente desabasto de medicamentos en el hospital, lo que generó molestia entre un grupo de simpatizantes del régimen, quienes intentaron sabotear su labor generosa con confrontaciones. Un intercambio captado en video mostró la tensión.

Crisis de salud y desabasto: el duro testimonio de las familias en el Hospital General

Valentín, de 18 años, comparte su experiencia personal: “No pude terminar la preparatoria, ya que mi familia se endeudó para pagar un hospital privado y salvarle la vida a mi abuela”.

Héctor, de 28 años, resalta el impacto: “A mi me ha tocado pasar por la situación en la que estoy esperando noticias de un familiar y es reconfortante cuando llega una persona con un plato de comida”.

Pese a las provocaciones, los jóvenes repartieron alrededor de 100 platos de comida a los familiares de las personas internadas. Incluso recogieron basura en las inmediaciones del lugar.

Más allá de la comida: voluntarios anuncian acciones por el ambiente para 2026

Una voluntaria de 25 años enfatiza la paz: “Realmente no considero que sea algo que tenemos que ponernos al frente a luchar, a discutir, ni nada por el estilo”.

Miguel Ángel, otro voluntario, critica la polarización, ya que considera que “el mismo gobierno se está encargando de dividir a la sociedad mexicana, por ejemplo, aquí en el caso del hospital , si el día de hoy entramos, hay mucha falta de medicamento”.

Así responden a las críticas con acciones concretas. Los jóvenes adelantaron que en 2026 realizarán actividades en defensa del ambiente.

