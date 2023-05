Más de 4 mil personas ejercieron voto anticipado en Coahuila y Edomex

Rumbo a las elecciónes de este domingo 04 de junio, cuatro mil 702 personas ejercieron

el voto anticipado y voto en prisión preventiva en Coahuila y Estado de México (Edomex).

El Instituto Nacional Electoral (INE), informó que entre el 15 y el 19 de mayo se recibió el voto de cuatro mil 530 personas en 21 centros penitenciarios: uno en Coahuila y 20 en Edomex.

De acuerdo con los datos del informe sobre la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva del INE, en Edomex el centro penitenciario con más reporte de votos fue el de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, con 831.

Por su parte, sólo 12 se registraron en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo y siete en el Centro de Internamiento en el Estado de México.

El INE recordó que para este ejercicio, la Lista Nominal de Electores definitiva de Personas en Prisión Preventiva quedó integrada por un total de cuatro mil 991 registros, (incluidos cuatro casos que se adicionaron por sentencia favorable en juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía).

172 personas ejercieron su voto anticipado: INE

De 189 personas inscritas en la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (LNEVA), 172 ciudadanos sufragaron mediante esta modalidad y sólo 17 se quedaron sin participar.

Entre el 15 y el 19 de mayo, personal de las juntas distritales recabó el voto de 71 de las 79 peronas que conformaron la LNEVA en Coahuila, mientras que, en Edomex, ejercieron su derecho al sufragio anticipado 101 de las 110 personas cuyo registro fue procedente en la entidad.

En el caso particular de Coahuila, cuatro de las ocho personas con voto anticipado que no sufragaron se debió a que no estaban en condiciones de ejercer su voto; dos fallecieron; una cambió de domicilio y una más no quiso votar.

En el Estado de México, cinco de los nueve casos en los que no se recabaron los votos de las personas con voto anticipado fue por fallecimiento; tres no estuvieron en condiciones de votar y una no contaba con Credencial para Votar.