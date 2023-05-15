Arranca el voto anticipado para elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de salida para que comience el periodo de voto anticipado previo a las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila.

A través de las redes sociales del INE Edomex, se presentó la llegada y salida al domicilio de la primera ciudadana en emitir el voto anticipado, esto ocurrió en el Distrito Federal 27, Metepec.

Llegada y salida al domicilio de la primera ciudadana 🙋‍♀️🗳️ en emitir su voto de manera Anticipada en el 27 Distrito Federal, Metepec 👌🤩#ContamosTodasContamosTodos pic.twitter.com/FIVlWxyurq — INE Estado de México (@INEedomex) May 15, 2023

¿Qué es el voto anticipado en las elecciones 2023?

El voto anticipado está dirigido a las personas que, por motivos de incapacidad física, no pueden presentarse en una casilla el día de la jornada electoral, siendo esta el próximo domingo 4 de junio. Asimismo, esta modalidad está dirigida a las personas en prisión preventiva, es decir, aquellas que no han recibido sentencia.

¿Cuándo se termina el voto anticipado en Coahuila y Estado de México?

De acuerdo con el calendario del INE, el voto anticipado está programado del 15 al 19 de mayo. Ante esto, el proceso es que el Instituto los visitará en su domicilio y entregará las boletas, las cuales deberán ser llenadas y devueltas en un sobre postal.

¿Quiénes pueden votar anticipadamente en prisión preventiva?

El INE del Edomex destacó que las personas en prisión preventiva que podrán participar en las elecciones 2023 son:

Aquellas personas que no han recibido sentencia.

Tengan la credencial para votar

Tengan registrado su domicilio en el Estado de México .

. Se encuentran en la Lista Nominal de Electores.

No tener suspendidos sus derechos político-electorales por una sentencia condenatoria que imponga pena de prisión y la suspensión de esos derechos.

Muy contenta de ser observadora electoral en #Ecatepec en el voto anticipado de los #privadosdelalibertad sin sentencia del penal de #Chiconautla, un tema histórico. Todos deberían tener derecho a participar en la vida política del país. @ss_edomex @INEMexico #votoppl

🧵👇🏻 pic.twitter.com/mBbowZD3T2 — Eunice Rendón (@EuniceRendon) May 15, 2023

El voto anticipado se podrá emitir desde el centro penitenciario en el que se ubique la persona en prisión preventiva, en 20 de los 22 centros del estado. Cabe destacar que este será contabilizado por las y los funcionarios de la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) del voto de las personas en prisión preventiva.

Cabe destacar que en estas elecciones 2023, el INE determinó realizar la prueba piloto del voto anticipado de las personas en prisión preventiva.