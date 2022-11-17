Voto electrónico irá en ley secundaria sobre Reforma Electoral: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que impulsará el voto electrónico a través de una ley secundaria en caso de que no se apruebe la Reforma Electoral.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que seguirá insistiendo en que haya una Reforma Electoral menos cara y que permita la participación de todos los mexicanos, incluso los que están en el extranjero, por ello se impulsará el voto electrónico en la ley secundaria.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ propondrá una iniciativa para que se pueda transitar al voto electrónico ya que no implica modificar la Constitución y podría salir con los votos de diputados de Morena y sus aliados, así lo adelantó en su mañanera pic.twitter.com/HR7Ld0VcBg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

"Lo del voto electrónico, para el caso de los paisanos, lo vamos a llevar a la ley secundaria", confesó.

Dijo que la ley secundaria sería en caso de que no se apruebe la Reforma Electoral, pues recordó que se necesitan dos terceras partes, es decir, 334 de los 500 diputados, para ser avalada.

“Vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la Reforma Electoral el que no se gaste mucho, el que no haya diputados plurinominales, que solo haya diputados electos de manera directa, que se pueda aplicar el voto electrónico, que se garantice que voten todos los mexicanos que viven en el extranjero, que haya un solo organismo nacional electoral”, dijo.

¿Qué plantea la Reforma Electoral sobre el voto electrónico?

En la iniciativa de Reforma Electoral se plantea la aplicación de las nuevas tecnologías en las elecciones a través del voto electrónico.

Entre los argumentos para aplicar este recurso en los comicios es que se reducen los costos no solo de logística

También Aumenta la participación ciudadana ya que los electores pueden votar desde cualquier lugar y en un horario que le acomode.

También permite tener certeza de los resultados, ya que garantiza que el voto sea libre y secreto, además de que estos se revelarían horas después de cerrada la votación.

