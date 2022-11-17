¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 17 de noviembre

Este jueves 17 de noviembre, en la mañanera de AMLO se dieron entrega del premio nacional de artes y literatura, además del informe de Cero Impunidad. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO entrega premios a artistas e ingenieros

El Presidente reconoció, acompañada de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a nueve artistas y colectivos como parte del Premio Nacional de Artes y Literatura 2021. Por primera vez, se entregó a un colectivo de personas. También entregó galardones a ingenieros por su labor.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ entrega el premio nacional de Artes y Literatura 2020 y 2021 pic.twitter.com/vi44JyiG5i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

Reporte Cero Impunidad 17 de noviembre

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, reportó en la mañanera de AMLO que del 10 al 16 de noviembre de 2022 se reportaron 8 mil 278 detenidos en el país.

Además destacó la detención en el caso de la maestra Citlali, en el Estado de México (Edomex), como la pareja sentimental, la madre de este y una tercera persona, vinculada a proceso por encubrimiento.

#EnLaMañanera | Después de que el pasado 12 noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Edomex detuvo a Alexis “N” y María Isabel “N”, por su presunta relación en el delitos de feminicidio, en agravio de la maestra Mónica Citlali, esta mañana se reveló que hay otro detenido pic.twitter.com/36eZkpU79A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

AMLO descarta riesgo en salud pública por influenza aviar

El Presidente anunció que de acuerdo con el informe de la Secretaría de Agricultura hasta el momento la gripe aviar no representa un riesgo para la salud pública, explicó que si bien se reporta un total 852 mil aves afectadas, lo que representa el 0.04% del inventario avícola nacional, no hay riesgo.

Dijo que la siguiente semana iniciará la vacunación en las zonas de mayor riesgo y se mantiene la cuarentena en las granjas en donde se reportaron casos de gripe aviar como son los estados de Sonora, Jalisco y Nuevo León.

#EnLaMañanera | En las últimas horas una granja ubicada en Los Altos de #Jalisco fue puesta en cuarentena interna por casos de influenza aviar, se ha descartado que el brote represente un riesgo para la salud pública, ya que no hay evidencia de que alguna persona se ha infectado pic.twitter.com/MSHeZsTxm2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

AMLO insisitirá en que vaya Reforma Electoral

El Presidente dijo que seguirá insistiendo en que haya una Reforma Electoral menos cara y que permita la participación de todos los mexicanos, incluso los que están en el extranjero, por ello se impulsará el voto electrónico en la ley secundaria.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ propondrá una iniciativa para que se pueda transitar al voto electrónico ya que no implica modificar la Constitución y podría salir con los votos de diputados de Morena y sus aliados, así lo adelantó en su mañanera pic.twitter.com/HR7Ld0VcBg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

Durante el 17 de noviembre, AMLO abordó principalmente de la Reforma Electoral. Estas fueron las frases más destacables de la mañanera de hoy.