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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 17 de noviembre

En la mañanera de AMLO se entregó el premio nacional de artes y literatura y se reveló el informe Cero Impunidad; este es el resumen del 17 de noviembre.

De qué trató la mañanera de AMLO Resumen del jueves 17 de noviembre

Escrito por: Azteca Noticias

Este jueves 17 de noviembre, en la mañanera de AMLO se dieron entrega del premio nacional de artes y literatura, además del informe de Cero Impunidad. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO entrega premios a artistas e ingenieros

El Presidente reconoció, acompañada de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a nueve artistas y colectivos como parte del Premio Nacional de Artes y Literatura 2021. Por primera vez, se entregó a un colectivo de personas. También entregó galardones a ingenieros por su labor.

Reporte Cero Impunidad 17 de noviembre

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, reportó en la mañanera de AMLO que del 10 al 16 de noviembre de 2022 se reportaron 8 mil 278 detenidos en el país.

Además destacó la detención en el caso de la maestra Citlali, en el Estado de México (Edomex), como la pareja sentimental, la madre de este y una tercera persona, vinculada a proceso por encubrimiento.

AMLO descarta riesgo en salud pública por influenza aviar

El Presidente anunció que de acuerdo con el informe de la Secretaría de Agricultura hasta el momento la gripe aviar no representa un riesgo para la salud pública, explicó que si bien se reporta un total 852 mil aves afectadas, lo que representa el 0.04% del inventario avícola nacional, no hay riesgo.

Dijo que la siguiente semana iniciará la vacunación en las zonas de mayor riesgo y se mantiene la cuarentena en las granjas en donde se reportaron casos de gripe aviar como son los estados de Sonora, Jalisco y Nuevo León.

AMLO insisitirá en que vaya Reforma Electoral

El Presidente dijo que seguirá insistiendo en que haya una Reforma Electoral menos cara y que permita la participación de todos los mexicanos, incluso los que están en el extranjero, por ello se impulsará el voto electrónico en la ley secundaria.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

Durante el 17 de noviembre, AMLO abordó principalmente de la Reforma Electoral. Estas fueron las frases más destacables de la mañanera de hoy.