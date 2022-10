La demografía en EU es destino; el voto latino cobra relevancia

La semana pasada, Lin-Manuel Miranda llevó su enorme talento de Broadway a Atlanta, fue a hablarle de cerca con el voto latino. Lo hizo porque de ese voto depende si el reverendo Raphael Warnock regresa a Washington como senador por el estado de Georgia en enero del año próximo.

De la elección de este 8 de noviembre depende el control del senado nacional, hoy dividido con 50 republicanos y 50 demócratas. Todas las voces son cruciales, y eso fue lo que motivó al talento creativo más reconocido en todo Estados Unidos en años recientes, a prestar su voz y su imagen para decirles a los latinos que hay que votar por quienes, “Realmente han trabajado por nuestras comunidades”.

Esto es noticia porque no ocurre todos los días, porque hace historia y porque el resultado de las arengas de Miranda que escuché, tendrán consecuencia y producirán votos. Hoy la gente necesita oír a las voces confiables, como la de Lin-Manuel, que en Estados Unidos los únicos votos que no cuentan son los que no se emiten.

En una sala llena de sonrisas y mentes abiertas, Lin Manuel dijo:

… “Llámenme loco, pero estoy convencido que cuando un partido hace lo imposible para que ustedes voten por sus candidatos y el otro Partido hace todo lo posible para que efectivamente ustedes salgan a votar. Yo voy a estar con quienes quieren llevarlos a ustedes a votar”.

La audiencia de este ilustre huésped, seguro era en su mayoría demócrata, pero en Georgia ocurre hoy un fenómeno nacional. Más latinos coinciden con la derecha y por consecuencia, con el partido republicano. Mis notas muestran cifras y números, pero también que muchos latinos sienten que los demócratas solo los usan a conveniencia- Eso podría explicar en parte por qué el voto latino en el estado de Georgia está dividido casi a la mitad entre republicanos y demócratas.

<b>Cheque conmigo esas tendencias:</b>

De cada 100 latinos en Georgia, 48 tienen la intención de votar en estas elecciones de medio término por el actual gobernador republicano Brian Kemp. A nivel estatal también, 49 de cada 100 latinos apoya a Stacey Abrams, la candidata demócrata a gobernador.

En esta encuesta estatal de University of Georgia’s School of Public and International Affairs Survey Research Center- hay que tomar en cuenta que el margen de error es de 5.6 por ciento.

Stacey Abrams es la líder demócrata afroamericana más activa del país. En el 2020 ella llevó al partido demócrata los votos que derrotaron a Trump en un estado tradicionalmente republicano. Esa movilización produjo los 11,779 votos que Trump desesperadamente trató de anular en Georgia.

El voto latino, y quién controlará al Senado Federal:

Georgia me llamó la atención porque no era un estado tradicionalmente poblado por Latinos, pero hoy estamos por todo Estados Unidos, y consecuentemente nuestros votos están contando por toda la Unión. Lo que me parece notable es que, los Latinos estemos haciendo caso en grandes números, del coqueteo republicano reciente.



Quizás eso explique porque el reverendo, y actual senador demócrata Raphael Warnock, cuyo trabajo de los últimos dos años convenció a Lin Manuel Miranda de llevar su activismo a Georgia, está aún 6 puntos detrás de Herschel Walker, el ex futbolista de la NFL que es el candidato republicano al senado federal por el estado de Georgia. Walker tiene 47 por ciento del voto latino, Warnock tiene 41 por ciento.

Las encuestas que dieron estos resultados se hicieron el 11 y 12 de octubre en inglés.

Que les ven los latinos a los republicanos

Otra vez hay que revisar cifras: según encuestas de salida de “Edison Research”, en la elección presidencial del 2016, Donald Trump ganó el 29% de todos los votantes hispanos del país, fueron 2 muy sólidos puntos más que los que Mitt Romney recibió en el 2012,

Chip Somodevilla/Getty Images SANDY SPRING, MARYLAND - OCTOBER 27: Voto latino Voters fill out and cast their ballots at the early voting location in the ballroom of the Sandy Spring Volunteer Fire Station on October 27, 2022 in Sandy Spring, Maryland. Including the site in Sandy Spring, Montgomery County opened 14 early voting sites on Thursday that will remain open through November 3. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Cuatro años después en la elección presidencial del 2020, Trump mejoró su propio desempeño y ganó el voto del 32% de los votantes hispanos, con todo y sus insultos y el muro y todo lo demás que duró 4 años del 2016 al 2020.

Por cierto, tome en cuenta que el Partido Republicano ya registró antes puntos altos con los electores latinos

· En 1984 Ronald Reagan tuvo el 37%

· En el 2000 George W. Bush alcanzó primero el 35% y cuatro años después en el 2004, el 40%.

Lo que hoy es distinto, es que muchos Latinos votando por los candidatos republicanos, afirman que su conversión no es por 2 o 4 años, sino para siempre.

Por eso la gran pregunta es aún... ¿Si el Partido Republicano podrá mantener, o incluso aumentar, su penetración Latina?

Vea usted las cifras en Georgia y saque su propia conclusión. La de muchos latinos es que, los demócratas están aún convencidos de que nos tienen en la bolsa, y ni siquiera se dan cuenta cuando comenten su gran error de siempre… Creer que las cosas en Estados Unidos solo existen en blanco y negro.

Ejemplo; Los líderes estatales de Georgia en la Casa Blanca

La presidencia invitó a lo que llamó… “Los líderes locales de Georgia” para un foro de medio día llamado “Comunidades en acción: Construyendo una Georgia mejor”. Fue el quinto evento trayendo a líderes comunitarios de varios estados a la Casa Blanca, para resaltar el impacto local de la legislación aprobada bajo Biden,

Los funcionarios afroamericanos más cercanos al presidente, como Michael Regan Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, y Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta y hoy directora de la Oficina de Participación Pública, se reunieron con los invitados de Georgia. ¡Que eran todos afroamericanos!

Están viendo lo que ocurre en Georgia, y como el voto latino será decisivo en varios estados, y la Casa Blanca sigue creyendo que a los latinos nos deben invitar a los actos folclóricos del 5 de mayo, pero no a los eventos de movilización de votantes.

Los latinos son demócratas desde Franklin D. Roosevelt

Eso contestan los líderes demócratas cuando uno pregunta porque los votantes Latinos están dejando el centro izquierda, por el centro derecha. Francamente el partido demócrata necesita modificar sus criterios. Es cierto que, desde Roosevelt, antes y durante la segunda guerra existían votantes latinos demócratas, pero entonces eran cientos. Hoy, somos más de 70 millones los latinos viviendo en Estados Unidos, sin problemas migratorios. (hay que aclararlo)

Es también un hecho que, del gran total, hay 34.5 millones registrados para votar. El Pew Research Center que nos dio estas cifras, nos dice también que la cantidad de votantes hispanos elegibles del 2018 al 2022 aumentó en 4,7 millones. Esto representa el 62 % del crecimiento total de votantes elegibles de EE. UU. en solo cuatro años.

La demografía en Estados Unidos es destino

Ninguno de los dos partidos principales este año, se parecen a lo que tuvo nuestra abuela en los 1970 ‘s y los 80' s de Reagan. Este año, Yesli Vega, en el séptimo distrito de Virginia está jalando a miles de latinos a votar por ella como candidata republicana al congreso.

Otras latinas republicanas están haciendo lo mismo -- Cassy García en el distrito 28 de Texas, y la ex alcaldesa de Happy Valley, Lori Chávez De Remer en el quinto distrito de Oregón.

Después de la elección del 2012, surgió un post mortem republicano que analizó cómo atraer al voto latino, La congresista Elise Stefanik, desde el 2018 presidenta de reclutamiento republicano de la Cámara Baja, se centró en atraer a más candidatas mujeres, hispanas y afroamericanas, a quienes describió como mucho más efectivas que los candidatos varones blancos para atraer a los votos indecisos… ¡En los distritos indecisos del país!

Eso estableció el año pasado la -“Right Leaders Network” - Red de Líderes de la Derecha, para nacionalmente reclutar, guiar y capacitar a mujeres latinas y afroamericanas buscando puestos de elección popular.

Dos puntos finales. El primero: los latinos de EE. UU. no somos un grupo monolítico y lo que usted leyó no significa que en masa nos haremos republicanos mañana.

El otro, los republicanos y sus candidatos necesitan cambiar la retórica xenófoba y racista que Trump generalizó en la presidencia. Los dos partidos necesitan entender que hay demasiado en juego para que eso siga existiendo contra los latinos. Necesitan ya entender que los dos partidos nos necesitan más a nosotros, de lo que claramente, nosotros necesitamos de ellos.