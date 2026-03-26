¡Alerta en la Benito Juárez! Vuelca camioneta de transporte escolar tras fuerte choque con otro vehículo en la Del Valle

¡Susto en la Ciudad de México! En las primeras horas de este jueves 26 de marzo 2026, se reportó la volcadura de una camioneta de transporte escolar en calles de la colina Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez; no se reportaron niños u otras personas lesionadas.

Así fue el fuerte accidente entre un transporte escolar y un auto

Los primero reportes indican que la camioneta de transporte escolar, que circulaba por el cruce de Concepción Beistegui y la calle Amores, cuando se impactó contra otro vehículo.

Al parecer uno de los conductores se pasó la luz roja del semáforo, provocado el grave accidente en la colonia Del Valle. El vehículo de color blanco quedó completamente destrozado en la parte de enfrente.

Elementos de Bomberos y de Protección Civil acudieron a la zona del incidente para poder levantar la camioneta, que quedó recargada sobre el lado derecho.

Por otro lado, el Ministerio Público determinará quién fue el responsable de pasarse la luz roja del semáforo.

#AlertaVial | Vuelca transporte escolar tras fuerte choque; no se reportan niños heridos.



El reporte de emergencia en la colonia Del Valle ha sido atendido. En el cruce de las calles Concepción Beistegui y Amores, una camioneta de transporte escolar terminó volcada sobre su… pic.twitter.com/pM6x6vtZxN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

¿Había niños abordo de la camioneta de transporte escolar?

Afortunadamente, la camioneta de transporte escolar viaja son niños, por lo que no hubo menores ni otras personas lesionadas. Todo se quedó en un susto y en caos vial.

Volcadura de camionera provoca cierre en calles de la Del Valle

El grave incidente en la Del Valle provocó el cierre de las calles Concepción Beistegui y Amores en las primeras horas de este jueves; sin embargo, la vialidad no fue completamente afectada, pues se trataba de tránsito local.

Más tarde, una grúa de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, arribó al lugar de los hechos para trasladar a los vehículos involucrados en el accidente al Ministerio Público de la capital del país.

¿Cuál es la multa por pasarse el semáforo en rojo en CDMX?

Si estás interesado en aprender a conducir en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer las reglas de tránsito, así como las multas qué existen por ignorar estas reglas, pero ¿qué pasa si te pasas la luz roja del semáforo?

Pasarse un semáforo rojo en Ciudad de México puede salir caro, pues la muta es de 10 a 20 UMAS, un rango que oscila entre 1 mil 131.4 pesos a 2 mil 262.8 pesos. Ahora, en caso de exceder el límite de velocidad, las y los capitalinos podrán ser acreedores a una multa de mil 131.4 a 2 mil 262.8 pesos.