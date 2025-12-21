Vuelca y se incendia pipa con chapopote en Chiapas; reportan una persona sin vida

¡Vuelca pipa con chapopote! Autoridades informaron de manera preliminar sobre un accidente registrado la tarde de este sábado en el municipio de Chamula, Chiapas , luego de que una pipa que transportaba material peligroso, específicamente chapopote, volcara en Tojtic. Reportan una persona sin vida.

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para evaluar los riesgos, controlar la situación y evitar posibles afectaciones a la población y al entorno, mientras se determinan las causas del accidente.

El Sistema Estatal de #ProtecciónCivil informa de manera preliminar sobre un accidente ocurrido esta tarde en el municipio de Chamula, en la localidad de Tojtic, se registró la volcadura de una pipa que transportaba material peligroso (chapopote). pic.twitter.com/gxvS9FYoEN — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) December 20, 2025

Muere persona tras volcadura de pipa cargada con chapopote

El Sistema Estatal de Protección Civil informó de manera preliminar sobre un accidente de alto riesgo ocurrido la tarde de este día en el municipio de Chamula, específicamente en la localidad de Tojtic, donde se registró la volcadura y la explosión de una pipa.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, el saldo preliminar del accidente es de una persona sin signos vitales, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido, así como un masculino lesionado en código rojo, lo que indica que su estado de salud es crítico.

Ambos casos fueron atendidos en el lugar por personal especializado, mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y control de riesgos.

Ante la volcadura de la unidad, las autoridades implementaron medidas preventivas para asegurar la zona y evitar mayores afectaciones, considerando que el chapopote es un material peligroso que puede representar riesgos tanto para la población como para el entorno.

El área fue intervenida por la fuerza de tarea desplegada, integrada por elementos de Protección Civil Municipal y Policía Municipal, quienes realizan trabajos de atención, coordinación y apoyo en el sitio.

Las autoridades municipales y estatales continúan recabando información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como para determinar responsabilidades y evaluar posibles daños adicionales.

El Sistema Estatal de Protección Civil del estado señaló que la información es de carácter preliminar y que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer cualquier actualización oficial sobre este hecho registrado en Chamula.