Choque múltiple provoca incendio en Tuxtla–Chiapa de Corzo, Chiapas; hombre muere calcinado

La noche del sábado 29 de noviembre, se registró un fatal choque sobre el tramo de cuota Tuxtla–Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 17 de la entidad chiapaneca.

El accidente que involucró a dos vehículos, un Mazda 3 y una Nissan NP300, dejó como saldo una persona muerta y 2 lesionados, que de inmediato fueros traslados a un hospital regional para atender posibles quemaduras.

¿Qué pasó en el accidente de la Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo?

De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto fue tan violento que la Nissan NP300 quedó completamente destruida y, en cuestión de segundos, comenzó a incendiarse.

Debido a que el conductor quedó atrapado en el interior, este no pudo salir cuando las llamas se propagaron, perdiendo la vida calcinado en el lugar.

El Mazda 3 también fue arrasado por el fuego y terminó reducido a cenizas. Sin embargo, sus dos ocupantes lograron ser auxiliados por paramédicos y fueron trasladados al Hospital Gómez Maza, donde quedaron bajo observación debido a las lesiones graves que presentaban.

Personas resultan con quemaduras tras choque en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo

Protección civil informó que una mujer, de aproximadamente 30 años, presentó quemaduras de segundo grado en gran parte del cuerpo, por lo que de inmediato tuvo que ser ingresada al nosocomio.

El hombre, que acompañaba a la joven, también presentó una fractura en la pierna derecha, aunque por fortuna no presentó lesiones más graves.

Por otra parte, Bomberos de San Cristóbal y personal de Protección Civil realizaron maniobras de control del incendio y emplearon herramientas hidráulicas para poder rescatar el cuerpo del conductor prensado.

Las labores de limpieza se prolongaron varios minutos debido a la intensidad de las llamas y al riesgo de que el combustible disperso en el pavimento provocara otro incendio de mayor magnitud.

Autoridades confirman una persona fallecida y varios lesionados tras un fuerte accidente ocurrido en el km 17 de la autopista Tuxtla–Chiapa de Corzo.



Entre los heridos, dos fueron trasladados al Hospital Gómez Maza:

• Mujer, aprox. 30 años, con quemaduras de segundo grado y… pic.twitter.com/NIAgmoe6rt — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) November 30, 2025

Tráfico detenido durante horas en la autopista de Tuxtla Gutiérrez

El siniestro provocó un bloqueo total de la autopista de cuota en ambos sentidos, que se extendió hasta la madrugada, dejando a cientos de automovilistas varados.

Las autoridades recomendaron utilizar la carretera libre San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez como ruta alterna para evitar la congestión. Sin embargo, tras el retiro de los vehículos, el tránsito regresó a la normalidad.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar las causas del choque y los factores que provocaron que los vehículos se incendiaran tan rápidamente tras el impacto.