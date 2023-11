Familiares de desaparecidos del vuelo MH370 buscan compensación en la corte

Un tribunal en China comenzó a escuchar las reclamaciones e indemnización de los familiares de los pasajeros desaparecidos en el vuelo MH370, del cual no se sabe su paradero y quedó perdido de los radares en 2014.

En la aeronave Boeing 777, operada por la empresa Malaysia Airlines, iban 239 personas a bordo, de los cuales, 153 eran de origen chino. El avión partió de Kuala Lumpur a Pekín, pero se perdió el rastro sobre el océano Índico el 8 de marzo de 2014.

Aproximadamente 40 familias de los desaparecidos interpusieron demandas contra la aerolínea, el fabricante estadounidense Boeing y la empresa desarrolladora de los motores, Rolls-Royce, ante el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang, en Pekín.

Según la legislación del gigante asiático, dichas corporaciones serían las responsables del incidente. Los demandantes exigen indemnizaciones, disculpas formales y asistencia psicológica, además de la creación de un fondo para continuar con la búsqueda del avión.

Sin embargo, otros familiares no están interesados en una compensación económica, como el caso de Bao Lanfang, quien no busca un arreglo económico y toda su familia fue afectada por este incidente.

“No tengo demandas, no quiero compensación. Personalmente, no quiero ninguna compensación. Cumplo 71 años este año. Desde mi retiro, mi esposo murió este año a los 77 años por este incidente. Él sólo vivió 9 años más después del accidente. Mi suegra y mi esposo murieron con un año y medio de diferencia y mi hijo fue criado por su abuela. Hasta que murió ella, no supo lo que le pasó a su nieto, se lo oculté”, afirmó Lanfang a la agencia Reuters.

¿Qué pasó con el vuelo MH370?

El vuelo MH370 llevaba a 227 pasajeros y 12 integrantes de la tripulación. Cubría la ruta de Kuala Lumpur a Pekín el 8 de marzo de 2014. Sin embargo, tras alcanzar los 10 mil 700 metros de altitud, el sistema automático envió su última comunicación a las 1:07 horas, tiempo local y fue apagado.

La última comunicación por voz entre los pilotos ocurrió a las 1:19 horas y a las 1:21 horas, el transpondedor del avión, un aparato que se comunica con la torre de control, se apagó.

La última conexión del avión a una red de satélites indicaba una posición en la parte suroriental del océano Índico. A pesar de las múltiples labores de búsqueda, sólo han hallado algunos restos de la aeronave, pero aún no hay explicación sobre las razones para su posible desplome o el paradero de los viajeros.

Con información de Reuters.