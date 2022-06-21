Cancelan miles de vuelos en el mundo por falta de personal

Más de 10 mil vuelos en el mundo fueron cancelados o retrasados este martes, informó el sitio de monitoreo FlighyAware, ello se debe a la falta de personal y el mal clima en algunos países.

La cancelación de vuelos comenzó desde el fin de semana pasado, tan solo en Estados Unidos dejó 916 vuelos en un solo día por “una variedad de factores”, indicó Delta Air Lines.

La aerolínea indicó que enfrentan desafíos con el control de tráfico aéreo, el clima y las “ausencias no programadas en algunos grupos de trabajo”, por lo que en algunos casos no tuvieron otra opción que cancelar vuelos.

|Reuters

Huelgas en todo el mundo ocasionan vuelos cancelados

En Países Bajos, los pasajeros enfrentaron olas de retraso y largas colas en el aeropuerto principal, debido a la escasez de personal, pues la mayoría entró en huelga.

Algunos miembros del personal de limpieza del aeropuerto también se declararon en huelga durante varias horas, pero los vuelos no se vieron afectados, dijo un portavoz de su sindicato.

En Bruselas, alrededor de 70 mil trabajadores belgas se pusieron en huelga para exigir al gobierno hacer frente al fuerte aumento del costo de vida en el país.

El aeropuerto de Bruselas dijo que no podía permitir la salida de vuelos de pasajeros porque la acción industrial se extendió al personal de seguridad, y la mayoría de las llegadas también fueron canceladas.

En Túnez, el transporte se detuvo, los vuelos fueron cancelados y los puertos marítimos quedaron paralizados, por huelgas del sindicato UGTT, que tiene un millón de miembros.

Por si fuera poco, algunas aerolíneas y aeropuertos europeos despidieron a miles de trabajadores durante la pandemia de Covid-19, dejándolos sin preparación para hacer frente a un resurgimiento de la demanda después de que se levantaron las restricciones.

Ante este panorama, el aeropuerto Gatwick de Londres, donde easyJet es la aerolínea más grande, dijo el viernes que limitaría los vuelos debido a la continua escasez de personal.