Vuelta a lo tradicional | Por Amor a la Precisión

En 1963, los politólogos norteamericanos Gabriel Almond y Sidney Verba publicaron una investigación que fue pionera para entender cómo se relacionan las personas políticamente: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations.

En ese libro, Almond y Verba, estudiaron el comportamiento político de miles de ciudadanos pertenecientes a 5 países: Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y México.

Fue así como, luego de largas horas de trabajo y poco más de 500 hojas después, los politólogos encontraron que cuando se trata de política la gente lo hace en tres niveles que describo a continuación:



Primero: Parroquial

La gente apenas es consciente de la presencia de un gobierno central y poco les importa la política, que por lo general posee una estructura política TRADICIONAL donde no hay roles políticos especializados.

Segundo: De Súbdito

La gente es consciente del gobierno central y demuestran interés por la política pero desconocen el proceso político. Reconocen la parte administrativa-procedimental (elecciones, trámites, etcétera) y no más. Por lo general, su estructura política es del tipo AUTORITARIA CENTRALIZADA.

Tercero: Participante

La gente es consciente y es capaz de influir en las decisiones del gobierno central a través de diferentes mecanismos. Conoce de los procesos políticos y administrativos; y, por lo general es lo más cercano a un sistema “DEMOCRÁTICO”. Esta clasificación ideal fue muy útil para abonar a los estudios sobre cultura política. Spoiler alert: México fue catalogado como un país con una cultura política del tipo súbdito. Ni más ni menos.

¿Realmente hemos cambiado en México?

Eso fue hace 59 años y, al parecer, muchas cosas han pasado desde entonces: cambios políticos, económicos y sociales. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿realmente hemos cambiado?





En un país donde poco se cuestiona sobre los procesos políticos… ¿Un TMEC? ¿Qué es eso? ¿Lo cambiamos? -Dice el patrón que sí-, bueno.

O en un lugar donde el manda más dice que construir un trenecito (de diesel) es un asunto de seguridad nacional y parece que a la gente ni le va ni le viene, entonces, puede que sí estemos cambiando, pero para mal.

Es aquí cuando nos damos cuenta que, muy probablemente, en lugar de subir un nivel en la escala de Almond y Verba, hacia lo verdaderamente democrático, estamos de regreso a lo tradicional.

Un lugar con una cultura política donde la gente apenas es consciente de la presencia de un gobierno y donde la política no es un tema central de mis relaciones sociales. Una vuelta a lo tradicional. ¿O ustedes qué opinan?