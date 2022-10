Wall Street sube; Bank Of America destaca tras reporte de resultados

Hoy 17 de octubre, los principales índices de Wall Street subieron en una sesión en la que Bank Of America, lideró las ganancias entre las entidades crediticias tras presentar unos resultados mejores de lo esperado, respaldados por las rápidas subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Bank Of America sy Banlk of New York beneficiados por alza en tasas de interés