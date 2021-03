Warner alista la película de ‘Los Thundercats’

Warner Bros. ya alista un nuevo largometraje junto a Adam Wingard, director de ‘Godzilla vs. Kong’. Y es que gracias al éxito que la cinta ha tenido en taquilla, a pesar de la pandemia, con una recaudación global de 120 millones de dólares, esta dupla ya tiene nuevos planes: Los Thundercats.

Medios especializados reportan que Warner Pictures y Wingard ya tienen un acuerdo para llevar a Los Thundercats a la pantalla grande. En el pasado, la popular serie ochentera estuvo cerca de llegar al cine, pero los planes presentados aparentemente nunca estuvieron a la altura del programa.

“Es un proyecto de ensueño para mí. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba obsesionado con esa serie. Pensarán que ya era un poco mayor, pero mi obsesión con Los Thundercats comenzó cuando tenía seis años, esa obsesión se fortaleció en la secundaria y fue en ese instante cuando decidí que quería ser cineasta, y entonces fui empujando todo hacia esa dirección”, declaró el realizador.

Te puede interesar: Descubren restos de nueva especie de dinosaurio en Argentina

WINGARD ESCRIBIÓ UN GUION CUANDO ERA JOVEN

Wingard, de 38 años de edad, señaló que en su juventud, su fanatismo era tal que escribió un guion de 272 páginas, que fue motivo de burla para sus compañeros, por lo que ahora tiene una respuesta para ellos.

“Esto es una gran pasión para mí. Nadie en este mundo sabe o ha pensado tanto en Los Thundercats como yo. Me dieron las riendas. Vi esto como una oportunidad para hacer un nuevo tipo de película de ciencia ficción y fantasía que la gente nunca ha visto antes. Tiene una rica mitología, los personajes son fantásticos, los colores. Quiero hacer una cinta de Los Thundercats que te lleve de vuelta a esa estética de los años ochenta. No quiero reinventar su apariencia, quiero que se parezcan. Tampoco me interesa hacerlo en live action”, afirmó.

Hasta ahora, se sabe que Dan Lin y Roy Lee ('Death Note’ de Netflix) serán los productores del filme, además de que el guion estará basado en los libretos de David Coggeshall, que serán revisitados por Adam Wingard y Simon Barrett, guionista de cabecera del director.

Hasta ahora, se desconoce la fecha de lanzamiento, al igual que las estrellas que podrían unirse al proyecto.

Te puede interesar: Público en Eurocopa será decisión de cada sede: UEFA