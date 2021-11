Intentan hackear WhatsApp de Carmen Salinas para pedir dinero

El sobrino de Carmen Salinas, alertó que personas desconocidas han intentado hackear la cuenta de WhatsApp de la actriz, esto luego de que se diera a conocer que sufrió un derrame cerebral y se encuentra en coma.

Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, aseguró que el intento de hackeo ha sido de personas externas a la familia, pues los ciberdelincuentes pretenden solicitar dinero a nombre de su tía.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”, dijo Gustavo Briones.

Asimismo, indicó que la familia de Carmen Salinas no pedirá ningún tipo de donativo a sus seguidores o fans de la actriz, pues por el momento la Asociación Nacional de Actores (ANDA), se encuentra cubriendo todos los gastos.

“No sé quién lo está haciendo ya ves que ahorita está de moda que hackean y piden dinero a nombre de los WhatsApp”, dijo el sobrino de la actriz.

Por ese motivo, el sobrino de la también política, Carmen Salinas, pidió el apoyo a los medios de comunicación para difundir la noticia y que sus fans no se dejen engañar ante este tipo de fraudes.

¿Qué ha pasado con Carmen Salinas?

El miércoles 10 de noviembre, la actriz Carmen Salinas, sufrió un derrame cerebral , por lo que ingresó en un hospital para recibir atención médica.

Familiares de Carmen Salinas indicaron que la actriz se encontraba en coma y con respirador artificial.

Carmen Plascencia Suárez, nieta de Carmen Salinas, contó qué fue lo que sucedió con su abuelita. Explicó que cuando la actriz realizaba su rutina se desmayó antes de tomar un baño.

“Sucedió ayer por la noche después de que mi abuelita regresó de trabajar. Cenó, estaba viendo la tele e hizo su rutina que es bañarse para poder levantarse al otro día a trabajar… La encontraron desmayada en el baño, así que llamamos a una ambulancia y la trajimos al hospital de urgencia. Ella estaba inconsciente, la internaron por los síntomas que presentaba, todo parecía ser un accidente cerebrovascular”, explicó la nieta de Carmen Salinas.