WhatsApp: Así puedes cambiar el color del ícono

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada debido a las funciones que ofrece y que continuamente actualiza para brindar mayor dinamismo a las millones de personas que la utilizan. Sin embargo, una de las actualizaciones que más han pedido sus usuarios es poder cambiar el color del ícono. Aquí explicamos la serie de pasos para lograrlo:

Primero deberás hacer una copia de seguridad de todos tus chats.

Posteriormente tendrás que descargar WhatsApp Plus, que por el momento solo está disponible para Android.

Una vez que tienes la nueva aplicación, ubica el Menú y da click en la opción “Universal”.

Después dirígete a Estilos, luego a Ícono y finalmente a Seleccionar color, donde podrás elegir entre azul, gris, naranja, rojo, rosa, morado y muchos más.

Pixabay

Cabe resaltar que aunque es seguro cambiar el color del ícono, WhatsApp Plus es una extensión no oficial de la aplicación, por lo que te sugerimos esperar a que la versión original ofrezca la función, que podría no tardar mucho, ya que WhatsApp constantemente se actualiza para ofrecer más novedades.

WhatsApp ofrecerá nuevas funciones en los próximos meses

Recientemente WhatsApp anunció algunas nuevas funciones que llegarán a la plataforma de mensajería en los siguientes meses.

Una de las más esperadas son los emojis que se usarán para reaccionar a los chats. Esta función permitirá que los usuarios puedan insertar un emoji para contestar un mensaje. Ya sea un corazón, una carcajada o el clásico “Me gusta”.

Los mensajes podrían tener una cantidad infinita de reacciones y se podrá ver quién reaccionó a tu mensaje.

También, la actualización permitirá usar WhatsApp sin conexión, aunque no hay fecha de lanzamiento para esta nueva función.

WhatsApp está trabajando para que se puedan reproducir videos y sea posible modificar la configuración para hacerlo sin sonido, aunque tenga el volumen activado.

Además, podrás pausar la grabación de notas de voz y continuar grabando más tarde, sin necesidad de que se envié el archivo y se cree otro.

Finalmente, también permitirá denunciar spam o marcar mensajes no deseados.