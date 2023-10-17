¿WhatsApp bloqueará cuentas el próximo 31 de octubre por infracciones? Esto se sabe

No es una novedad que WhatsApp suspenda o realice el bloqueo de una cuenta, incluso la plataforma ha advertido que si la o el usuario infringe alguna de sus reglas, este tendrá una sanción que podría terminar en perder la plataforma.

Desde hace unos días se ha esparcido el rumor de que WhatsApp podría bloquear algunas cuentas a partir del próximo 31 de octubre, pero ¿qué tan cierto es este rumor? Te contamos lo que sabemos al respecto.

¿Es verdad que WhatsApp bloqueará cuentas el 31 de octubre?

¡No entres en pánico! A pesar de que el rumor del bloqueo de cuentas por parte de la plataforma de mensajería, ha ido tomando fuerza a lo largo de estos días, no existe un comunicado oficial en el que se confirme este hecho.

Hasta el momento WhatsApp no ha dado ninguna declaración respecto al bloqueo masivo de cuentas; sin embargo, existen algunos portales que confirman que esta decisión se debe a que la plataforma busca mejorar sus condiciones de seguridad.

Es muy importante que antes de compartir cualquier tipo de información sobre el bloqueo masivo de cuentas en la plataforma de mensajería, esperemos a que WhatsApp o Meta realicen alguna publicación confirmando este hecho.

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Razones por las que pueden bloquear tu cuenta de WhatsApp

De acuerdo con WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más populares del mundo, una cuenta puede ser suspendida o bloqueada si se detecta alguna actividad que infrinja las “Condiciones del servicio”, pero ¿Qué provocaría el bloqueo de cuenta?

Involucrar instancias de spam o fraude.

Poner en riesgo la seguridad de las y los usuarios.

Recopilar información (extracción de datos).

Reenviar mensajes no deseados.

Publicar materia falso.

Comportamiento amenazante o intimidante, que incite al odio.

Otra de las razones por las que WhatsApp podría bloquear tu cuenta, se debe a utilizar un aplicación no autorizada, pues eso podría poner en riesgo la seguridad de las y los usuarios, ya que no hay garantía de que los mensajes y otros archivos sean privados y seguros.

