Justicia para Xóchitl Ramírez: La Fiscalía de Morelos le fabricó un secuestro y perdió

En el sistema judicial mexicano, la apariencia física y el origen étnico pueden costar la libertad. Su lucha por la verdad culminó con una declaración de inocencia, pero el daño es irreversible. Xóchitl Ramírez, activista con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de mujeres indígenas violentadas, recuperó su libertad tras enfrentar un infierno de tres años a causa de un delito prefabricado.

El 3 de mayo de 2023, la vida de esta mujer cambió de forma drástica en las calles de Cuernavaca.

“Aquí empezó mi martirio. Aparece un carro con personas civiles y armas largas. En ese momento el pánico entró en mí porque yo creí que me iban a secuestrar”, relata Xóchitl desde la misma esquina donde ocurrió su captura.

La realidad fue igual de aterradora. Las autoridades la detuvieron sin mostrar una orden de aprehensión y la acusaron de participar en un secuestro ocurrido en 2019. El Ministerio Público basó su caso en una descripción física genérica aportada por la víctima: una mujer “morena, robusta y cachetona”.

A partir de ese día, Xóchitl pasó dos años y medio dentro de una cárcel y seis meses más bajo la medida de prisión domiciliaria, bajo la amenaza de una condena de hasta 90 años.

“Me detienen por ser una mujer morena, de cara redonda, cachetona y robusta. ¿Cuántas somos así? Todas, en México la mayoría somos morenas”, cuestiona la mujer con indignación.

🚨 Lo que reveló el juicio



El juicio contra Xóchitl Ramírez Velasco no solo puso en evidencia la falta de pruebas en su contra: mostró cómo el sistema de justicia puede sostener acusaciones débiles y mantener a una persona privada de la libertad sin sustento suficiente ⚖️… pic.twitter.com/0KSgoVPSSJ — IMDHD (@IMDHyD) April 28, 2026

Caso de Xóchitl Ramírez en Morelos: Investigaciones basadas en humo y racismo

El calvario se agravó por la ineficiencia de una abogada de oficio que nunca preparó su defensa y la abandonó a su suerte ante los tribunales. Posteriormente, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) asumió el caso y expuso la farsa oficial.

La nueva defensa legal demostró con documentos, testimonios y fotografías que la activista se encontraba en otro estado de la República cuando ocurrió el plagio. Además, durante un careo, la víctima no la reconoció como su agresora. Pese a la evidencia a su favor, la Fiscalía de Morelos mantuvo su postura acusatoria en un intento por no admitir sus errores.

Tras decenas de audiencias, un juez finalmente la absolvió y reconoció graves deficiencias ministeriales. Para Verónica Garzón, abogada del IMDHD, el caso refleja la podredumbre institucional.

“Hicieron conclusiones basadas en humo para arruinarle la vida a una persona. Es un nivel absurdo, ridículo y vergonzoso para el actuar de la Fiscalía”, advierte la experta.

📣 Vivir con Epilepsia en Prisión, Salud de Activista se Agrava tras un Año Encarcelada.



Xóchitl Ramírez, defensora de derechos humanos, lleva más de un año en la cárcel, por un delito que su defensa asegura no cometió. #LiberenAXóchitl

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Trauma para Xóchitl, la activista encarcelada injustamente

Para Xóchitl, esta injusticia refleja el racismo sistemático que sufren miles de personas vulnerables en el país: "¿Sabe por qué nos pasa? Porque somos mujeres, porque no tenemos dinero, porque somos indígenas y no tenemos quien nos interprete”.

Además de la pérdida de su libertad, la defensora mixteca arrastra las secuelas físicas y psicológicas de la violencia institucional. Recuerda los golpes, los insultos de los elementos captores y los momentos críticos donde estuvo a punto de perder la vida dentro del penal.

Hoy, esta mujer regresa al lugar exacto donde comenzó su pesadilla. Ahora es libre de cargos, pero las cicatrices permanecen abiertas. “Sí, regreso libre a esta esquina, pero la verdad es como que todavía vivo aprisionada a esos momentos desagradables”, concluye.